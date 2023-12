Ekoenergetyka enthüllt HPC-Ladestation mit 400 kW

Die Axon Easy 400 wird von dem polnischen Hersteller mit 240, 320 oder 400 kW Ladeleistung angeboten und unterstützt eine maximale Stromstärke von 500 Ampere. Die Station verfügt über zwei Ladepunkte und integriert ein dynamisches Lastmanagement („Dynamic Load Balancing System“). Weiter verfügt die Axon Easy 400 über ein 24 Zoll großes Werbedisplay und bis zu zehn Meter lange Kabel, sie unterstützt Plug&Charge und ist mit dem deutschen Eichrecht kompatibel.

In Deutschland gibt es bereits einen ersten spruchreifen Kunden: Die Tankstellenmarke Orlen wird die Axon Easy 400 hierzulande einsetzen. Orlen Deutschland will die Anzahl der HPC-Säulen an seinen Tankstellen in den kommenden Jahren wie berichtet stark ausbauen. Geplant sind zunächst 434 HPC-Säulen mit je zwei Anschlüssen. Wie viele davon von Ekoenergetyka kommen werden, ist nicht bekannt. In Polen stammen aber mehr als 80 Prozent der aktuellen Ladestationen bei Orlen von Ekoenergetyka.

„Wir sind stolz darauf, mit der ORLEN-Gruppe zusammenzuarbeiten, die über starke Marken, ein ausgedehntes Netzwerk und den Ehrgeiz verfügt, eine führende Position unter den Betreibern von Ladestationen in unserem Teil Europas einzunehmen“, sagt Bartosz Kubik, CEO und Mitbegründer von Ekoenergetyka. „Die Axon Easy 400 wird uns dabei helfen, unsere Strategie umzusetzen, ein Top-Anbieter für Ladesäulenbetreiber zu werden, und dieser Vertrag wird uns noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen, während wir in diesen anspruchsvollen Markt vordringen.“

„ORLEN Deutschland unternimmt wichtige Schritte in Richtung nachhaltiger Mobilität“, äußert Piotr Guział, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH. „Erfolg in der modernen Unternehmenslandschaft erfordert eine Kombination aus verlässlichen Partnerschaften und dem Engagement, die neueste Technologie anzubieten. Durch die Erweiterung der Partnerschaft mit Ekoenergetyka können wir diese beiden Aspekte vereinen.“

