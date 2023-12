China gewährt Nio Status eines unabhängigen OEM

Bereits im Oktober hatten lokale Medien berichtet, dass Nio beide gemeinschaftlich mit JAC betriebenen Fabriken in Anhui übernehmen und eine eigene Produktionslizenz beantragen könnte. Voraussetzung war jedoch, unter eigenem Namen Autos produzieren zu dürfen.

Hintergrund ist, dass China aus Sorge vor Überkapazitäten seit Jahren die Automobilproduktion kontrolliert, indem die Regierung Lizenzen vergibt. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde Nio nun in das „Vehicle Manufacturing Enterprise Credit Information Management System“ des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie aufgenommen – was bedeutet, dass das Unternehmen nun als unabhängiger Fahrzeughersteller anerkannt ist.

Bisher wurden die Nio-Fahrzeuge unter dem Namen von Partner JAC produziert. Zusammen betreiben beide Unternehmen zwei Werke namens F1 und F2 in Hefei. Die nun von Nio für die Produktion angegebene offizielle Adresse entspricht dem Standort der F2-Fabrik.

Nach Nios Status könnten sich in der Folge nun auch die Besitzverhältnisse an den beiden Fabriken ändern. JAC gab im Oktober bekannt, einen Teil seiner Vermögenswerte an den Fabriken verkaufen zu wollen – konkret soll es um einen Gegenwert von fast 4,5 Milliarden Yuan (umgerechnet derzeit 580 Millionen Euro) gehen. Laut den seinerzeitigen Angaben von JAC soll sich die eigene Entscheidung „nicht auf die Geschäfts- und Produktionsaktivitäten von Nio auswirken“.

Nio hegte bereits in der Vergangenheit Pläne für eine eigene Produktion (zeitweise in Peking, zeitweise in Shanghai), umgesetzt wurden diese Pläne aufgrund des Geldmangels aber nie. Als das Unternehmen vor einigen Jahren in enormer finanzieller Schieflage war, sprangen Geldgeber aus der Provinz Anhui ein – inklusive eines Deals zur Auftragsfertigung bei JAC, das ebenfalls in Anhui sitzt. Seitdem werden alle Nios von JAC gefertigt, die Vereinbarung wurde 2021 bis Mai 2024 verlängert.

Die F1-Stätte fertigt seit 2017 die E-Autos der Marke. 2021 wurde der Industriepark Neo Park gegründet, in dem das F2-Werk entstanden ist. In diesem wird der Nio ET5 gebaut, der auch in Europa angeboten wird.

cnevpost.com, reuters.com