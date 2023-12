Nio übernimmt zwei Fabriken von JAC

Das bestätigt Nio in seiner aktuellen Quartalsmitteilung. Der Kaufpreis liegt demnach bei rund 3,16 Milliarden Yuan (ca. 412,5 Millionen Euro). Die Übernahme der Werke hatte sich abgezeichnet, erste Gerüchte gab es bereits im Oktober. Mit der Anfang dieser Woche erfolgten Zertifizierung als unabhängiger Fahrzeughersteller (bisher hat offiziell JAC die Nio-Fahrzeuge unter seiner Lizenz im Auftrag gebaut) war klar, dass der Weg für die Übernahme geebnet ist. Denn mit der Lizenz kann Nio Autos unter eigenem Namen bauen.

In den Gerüchten aus dem Oktober hieß es noch, dass Nio fast 4,5 Milliarden Yuan in die Vermögenswerte der beiden Fabriken investieren wolle. Tatsächlich fiel der Kaufpreis nun geringer aus. Die F1-Stätte fertigt seit 2017 die E-Autos der Marke. 2021 wurde der Industriepark Neo Park gegründet, in dem das F2-Werk entstanden ist. In diesem wird der Nio ET5 gebaut, der auch in Europa angeboten wird.

Blicken wir noch auf das Quartalsergebnis an sich: Nio hat im dritten Quartal 55.432 E-Autos ausgeliefert, 135,7 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2023. Allerdings war das Q2 wegen Umbauarbeiten in den Werken das schwächste Quartal seit langem – seit dem Q3 2022 lag Nio eigentlich stabil bei mehr als 30.000 Einheiten, die 23.520 Fahrzeuge im Q2 2023 waren also ein Ausreißer nach unten. Dennoch muss der Hersteller nun zeigen, ob das aktuelle Rekordquartal mit über 55.000 Fahrzeugen nur ein Ausreißer nach oben war oder ob Nio dieses Niveau halten oder weiter ausbauen kann. Seit der ersten Auslieferung hat Nio nun 431.582 Fahrzeuge an Kunden übergeben.

Seinen Nettoverlust konnte Nio zwischen Juli und September gegenüber dem zweiten Quartal um 24,8 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Yuan (579 Millionen Euro) verringern. Die Fahrzeugmarge betrug 11,0 Prozent, verglichen mit 16,4 Prozent im dritten Quartal 2022 und 6,2 Prozent im zweiten Quartal 2023.

„Wir haben kürzlich eine gründliche Überprüfung der zweijährigen Betriebspläne des Unternehmens abgeschlossen, um unsere Ziele, Prioritäten und Aktionspläne festzulegen. Mittlerweile haben wir Möglichkeiten identifiziert, unsere Organisation zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern“, sagt Nio-Gründer und -CEO William Li. „Unser Fokus liegt weiterhin auf der Weiterentwicklung von Kerntechnologien, der Entwicklung wichtiger Produkte und der Erweiterung der Vertriebs- und Servicekapazitäten. Wir sind zuversichtlich, dass Nio auf dem Markt für intelligente Elektrofahrzeuge langfristig wettbewerbsfähig sein wird.“

nio.com