Tesla öffnet in China etliche weitere Lader für Fremdmarken

Tesla kündigte für China im April 2023 ein Pilotprojekt mit zunächst zehn Superchargern und 120 Destination Chargern an. Inzwischen sind laut „CN EV Post“ mehr als 350 Supercharger und über 260 Destination Charger für Elektroautos anderer Hersteller zugänglich, konkret für 38 Modelle von 30 Marken. Dabei beruft sich das Portal auf von Tesla direkt erteilte Informationen.

Insgesamt betreibt Tesla in China mehr als 11.000 Supercharger an über 1.800 Standorten sowie über 2.000 Destination Charger an mehr als 700 Orten. Zuletzt hatten SAIC-GM und Polestar in China Ladeinfrastruktur-Partnerschaften mit Tesla geschlossen, die Besitzern der E-Autos beider Hersteller den Zugriff auf die dort für Fremdmarken freigeschalteten Supercharger ermöglicht.

Zum Ladetarif erwähnt „CN EV Post“, dass Fahrer von Elektroautos anderer Marken „einen höheren Preis zahlen müssen, wenn sie Tesla-Ladestationen nutzen“, da dieser eine Gebühr zur Refinanzierung der Supercharger-Öffnung enthalte. Genau benennen lassen sich die Ladekosten nicht, da der Tarif je Ladestation variieren soll.

