Daimler Truck baut fünf GenH2 Trucks für erste Testkunden

Daimler Truck attestiert seinem GenH2 Truck nach intensiven Erprobungen auf der Teststrecke und auf öffentlichen Straßen nun „eine fortgeschrittene Entwicklungsreife“, sodass er zu ersten kundennahen Fahrerprobungen eingesetzt werden kann. Den Schritt bezeichnet das Unternehmen als Eintritt in die nächste Entwicklungsphase. Serienreife soll das Modell 2027 erlangen.

Die Flotte wird zunächst fünf Erprobungsfahrzeuge umfassen, die voraussichtlich ab Mitte 2024 von den Unternehmen Amazon, Air Products, Holcim, INEOS und Wiedmann & Winz in den Dienst geschickt werden. „Die fünf Sattelzug-Lkw werden in Deutschland auf spezifischen Routen und in verschiedenen Anwendungsfällen im Fernverkehr eingesetzt, beispielsweise im Transport von Baustoffen, Seecontainern oder auch Flaschengasen“, heißt es dazu aus der Unternehmenszentrale des Truck-Herstellers.

Es handelt sich bei dem Quintett bereits um Fahrzeuge, die flüssigen Wasserstoff (LH2 genannt) als Kraftstoff nutzen. Frühere Prototypen des Modells arbeiteten noch mit vier Druck-Tanks. Wie Daimler Truck in der aktuellen Mitteilung ankündigt, werden die fünf Exemplare an „dafür vorgesehenen öffentlichen Flüssigwasserstoff-Tankstellen in Wörth am Rhein und im Raum Duisburg“ betankt. Der Hinweis rührt daher, dass es Flüssigwasserstoff-Tankstellen noch so gut wie nicht gibt.

Das Entwicklungsziel des serienreifen GenH2 Truck ist eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometer und mehr. So wurde es bereits bei der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs im September 2020 angekündigt. Dass es sich um ein realistisches Ziel handelt, demonstrierte der Hersteller im September mit seinem #HydrogenRecordRun. In dessen Rahmen fuhr ein GenH2 Truck mit einer Tankfüllung Flüssigwasserstoff innerhalb Deutschlands 1.047 Kilometer weit.

