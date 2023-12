Chery-Marke Exeed startet in China / Erster Deutschlandnetz-Standort eröffnet

1 – Fastned-Ladepark in Düren als erster Deutschlandnetz-Standort eröffnet

Fastned hat gestern Nachmittag den ersten Standort des von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Deutschlandnetzes eingeweiht. Der Premieren-Standort liegt in Düren, unmittelbar an der A4 zwischen Aachen und Köln. Zwischen dem Zuschlag und der Eröffnung vergingen nur drei Monate. Wir erinnern uns: Rund 900 Standorte im ganzen Land mit mehr als 8.000 Schnellladepunkten hatte das Bundesverkehrsministerium mit dem Deutschlandnetz ausgeschrieben.

2 – Nio: Präsentation einer 900-Volt-Limousine steht kurz bevor

Nio arbeitet an einem neuen Elektro-Flaggschiff, das bereits kurz vor der Präsentation steht. Die elektrische Luxuslimousine namens Nio ET9 soll schon morgen auf dem Nio Day vorgestellt werden – und damit leider einen Tag zu spät für diese Sendung. Dafür soll es der Stromer mit den Oberklasse-Limousinen der etablierten Premium-Hersteller aufnehmen.

3 – Chery-Marke Exeed führt E-Limousine in China ein

Derweil hat eine andere – übrigens auch neue Marke – ihre erste Elektro-Limousine auf den chinesischen Markt gebracht. Die Rede ist vom Exeed Sterra ES, der zu Preisen ab umgerechnet knapp 29.000 Euro an den Start geht. Die Marke gehört zum Autokonzern Chery und verschärft mit dem neuen Modell den Konkurrenzkampf bei den inzwischen zahlreich verfügbaren Elektro-Limousinen auf dem chinesischen Markt. Bei dem nun enthüllten Exeed Sterra ES handelt es sich um einen vollelektrischen Mittelklassewagen von knapp fünf Metern Länge bei einem Radstand von exakt drei Metern.

4 – Volvo bringt 2025 elektrische Luxuslimousine ES90

Wir bleiben noch so halb in China: Der schwedische Hersteller Volvo, der zum größten Teil dem chinesischen Geely-Konzern gehört, arbeitet an einer Elektro-Version seiner großen Luxuslimousinec. Diese soll 2025 mit dem Kürzel ES90 auf den Markt kommen. Medienberichten zufolge hat der Automobilhersteller bereits die ersten Prototypen in seinem Werk in Shanghai gebaut.

5 – Nach dem Ende des Umweltbonus: Ausblick auf 2024

Und zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr geben: 2023 geht mit dem abrupten Stopp des Umweltbonus ja etwas turbulenter zu Ende als gedacht. Ich persönlich bin übrigens nicht traurig darum. Ja, es wird im kommenden Jahr sicher zunächst eine kleine Delle bei den elektrischen Neuzulassungen geben. Mittelfristig aber kommen wir so vielleicht mal zu realistischen Preisen und echtem Wettbewerb.