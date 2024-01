Bosch und Cariad testen Automated Valet Charging

Die Idee des Automated Valet Parking ist simpel: Anstatt einen freien Stellplatz im Parkhaus suchen zu müssen, steigt der Fahrer an der Einfahrt aus und das (in geschlossenen Parkhaus) selbstfahrende Auto wird von der Infrastruktur zu einem Stellplatz gelotst. Will der Nutzer weiterfahren, kommt das Fahrzeug selbstständig zur Ausfahrt gerollt. Automated Valet Parking ist als weltweit erster fahrerlose Parkservice nach SAE Level 4 seit etwa einem Jahr im Endkundenbetrieb im Parkhaus P6 am Flughafen Stuttgart. Zudem hat Bosch damit begonnen, bundesweit weitere Parkhäusern mit der Infrastruktur-Technik auszurüsten.

Mit diesem System als Basis werden beim Automated Valet Charging Elektrofahrzeuge fahrerlos zu einem freien Parkplatz mit einer Lademöglichkeit geleitet und über Laderoboter automatisiert geladen. Ist der Ladevorgang beendet, wird das Fahrzeug fahrerlos wieder auf einen Stellplatz manövriert – so die Theorie.

Bosch und Cariad testen die dafür notwendige Technik nun in zwei hauseigenen Parkhäusern: Im Mitarbeiterparkhaus von Cariad in Ingolstadt erproben die beiden Unternehmen das fahrerlose Parken mit Automated Valet Parking (also der Teil des Systems, der bereits an anderen Standorten im Einsatz ist), während im Entwicklungs-Parkhaus von Bosch in Ludwigsburg auch fahrerloses Laden mit Automated Valet Charging getestet wird.

Bei dem Ladesystem selbst handelt es sich (derzeit) um eine reine AC-Lösung. Für den Laderoboter hat Bosch ein Typ-2-Kabel an einem mehrachsigen Roboterarm montiert und dort auch die Sensorik angebracht. Damit kann das System den Ladestecker passend zur Ladebuchse des geparkten Fahrzeugs ausrichten. Auf den Pressebildern ist ein Audi Q8 e-tron Sportback zu sehen, der über elektrisch öffnende Ladeklappen verfügt und diese somit selbstständig öffnen kann. Der Laderoboter soll aber auch in der Lage sein, eine manuelle Ladeklappe zu öffnen.

Ist die Batterie vollständig geladen, kann das System den Ladevorgang beenden und das Auto zu einem leeren Stellplatz ohne Laderoboter lotsen. So ist die Ladestation für das nächste Fahrzeug verfügbar und die Nutzung der Ladestation kann ohne menschliches Zutun maximiert werden. Der Kunde muss weder eine freie Ladesäule suchen noch warten.

„Automatisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Mobilitätswende und dem Übergang zur Elektromobilität. Mit unseren beiden Services Automated Valet Parking und Automated Valet Charging verschaffen wir den Nutzern ein komfortableres Mobilitätserlebnis“, sagt Manuel Maier, Vice President Product Area Cross Domain Parking Level 4 bei Bosch. Rolf Dubitzky, Head of Parking bei Cariad, ergänzt: „Wir freuen uns ganz besonders, gemeinsam mit Bosch die Zukunft des automatisierten Parkens und Ladens zu gestalten. Durch unsere Kooperation können wir die Technologien frühzeitig in der Fahrzeugentwicklung testen, um sie nachhaltig zu implementieren und Kunden ein bestmögliches Nutzererlebnis bieten zu können.“

