E-Auto-Absatz von Mercedes-Benz wächst 2023 um 73 Prozent

Die Batterie-elektrischen Autos machten bei Mercedes-Benz Pkw im vergangenen Jahr einen Anteil von elf Prozent am Gesamtabsatz aus. Rechnet man die Plug-in-Hybride hinzu, lag der Anteil bei 19 Prozent. Zur Einordnung hilft ein Blick auf die weiteren großen Autohersteller. Die BMW Group setzte 2023 insgesamt 376.183 vollelektrische Fahrzeuge ab (+ 74,4% ggü. 2022) und kam damit auf einen E-Anteil von 14,7 Prozent. Die Wachstumsdynamik ist bei Mercedes und BMW also fast identisch. Bei BMW machen E-Autos aber bereits einen größeren Teil des Geschäfts aus.

VW hat diese Woche ebenfalls Einblicke in seine Statistik gewährt. Die Wolfsburger setzten 2023 weltweit rund 394.000 vollelektrische Fahrzeuge ab, was einem moderateren Anstieg von 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und nur acht Prozent des Gesamtabsatzes von VW repräsentiert. Das Geschäft mit Verbrennerautos bleibt bei Volkswagen also stark dominierend.

Doch zurück zu Mercedes: Der Gesamt-Absatz der Stuttgarter Konzerngruppe stieg 2023 um 1,5 Prozent auf 2.491.600 Pkw and Vans. Das Geschäft mit Elektroautos zieht demgegenüber mit einem Plus von 73 Prozent stark an. Zu einigen Modellen veröffentlicht Mercedes die relativen Zuwächse: So legten die Verkäufe des EQA 2023 um 57 Prozent, die des EQB um 109 Prozent und die der EQE Limousine um 120 Prozent zu. Die BEV-Verkäufe auf dem US-Markt stiegen laut dem Hersteller um 167 Prozent, angetrieben durch den EQE SUV. Rückschlüsse auf die absoluten Verkaufszahlen der einzelnen Modelle lassen diese Angaben nicht zu.

Immerhin teilt die Gruppe mit, dass Smart 2023 insgesamt 18.100 BEVs (-12% gegenüber 2022) absetzte. Mercedes-Benz Vans verkaufte 22.700 reine Stromer (+51% gegenüber 2022). Beide Werte sind in den 222.600 Elektroautos von Mercedes-Benz Pkw noch nicht mitgezählt.

