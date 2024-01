VW steigerte 2023 E-Auto-Auslieferungen um 21 Prozent

Über alle Antriebe hinweg bedeuteten 4,87 Millionen in 2023 übergebenen VW-Fahrzeuge eine Steigerung um 6,7 Prozent. Das Wachstum bei den Batterie-elektrischen Fahrzeugen ist mit den genannten 21,1 Prozent also dynamischer, bleibt mit 394.000 vollelektrischen Fahrzeugen – also einem Anteil von rund acht Prozent am Absatz – für VW aber weiterhin ein Nebengeschäft. Im Jahr 2022 lieferten die Wolfsburger rund 330.000 Elektroautos aus.

Auch weitere dieser Tage veröffentlichte Statistiken relativieren die VW-Zahlen: Die BMW Group setzte 2023 beispielsweite annähernd ähnlich viele BEV ab, nämlich insgesamt 376.183. Dies bedeutete gegenüber 2022 eine Steigerung um 74,4 Prozent. Und: Tesla und BYD kommen auf Verkaufszahlen in ganz anderen Dimensionen: Tesla kam auf 1,81 Millionen und BYD auf 1,57 Millionen abgesetzte BEV.

Weitere Präzisierungen für den eMobility-Bereich macht Volkswagen in seiner Jahresbilanz kaum. Plug-in-Hybride weist Volkswagen in seiner Mitteilung beispielsweise nicht gesondert aus. Als größte BEV-Märkte der Volkswagen-Kernmarke werden China, Deutschland, USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Norwegen und Belgien genannt. Das Ranking erfolgte nach absoluten Zahlen, allerdings werden diese im Einzelnen nicht aufgeführt.

Beim Modellranking nennt VW ebenfalls nur Beispiele, die keinen Rückschluss auf die weltweiten Verkaufszahlen zulassen. So wurde der ID.4 nach Angaben der Wolfsburger in Deutschland „rund 30.000 Mal“ ausgeliefert (+ 62,9 Prozent) und in den USA „rund 38.000 Mal“ abgesetzt (+ 84,2 Prozent). In China sei der ID.3 besonders gefragt gewesen: „Mehr als 75.000 Mal“ wurde der vollelektrische Kompaktwagen dort 2023 ausgeliefert – im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um mehr als 200 Prozent.

Zu beachten gilt, dass es sich bei den eingangs genannten Zahlen nur um die E-Auslieferungen der Marke Volkswagen handelt und noch nicht um jene des Konzerns mit den BEV-Verkäufen von Skoda, Seat/Cupra, Audi, Porsche und den Nutzfahrzeug-Marken. Diese werden in den kommenden Tagen folgen.

VW gibt sich unterdessen zuversichtlich, 2024 bei den BEV-Verkäufen nachlegen zu können. Denn: „ID.4 und ID.5 haben kürzlich ein großes Update erhalten. Zudem kommt in diesem Jahr der neue ID.7 Tourer auf den Markt, die Kombi-Version des Topmodells ID.7“, heißt es aus Wolfsburg. Und: Um der hohen Nachfrage nach SUVs nachzukommen, plane Volkswagen ab 2026 die Produktion eines vollelektrischen SUV im volumenstarken A-Segment.

Laut Imelda Labbé, Volkswagen Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, zeigen die Auslieferungszahlen, „dass wir als Marke auf dem richtigen Weg sind und unsere Autos bei unseren Kundinnen und Kunden gut ankommen“. 2024 erwarte man weiter ein herausforderndes Marktumfeld. „Aber mit unserem überarbeiteten und attraktiven Produktportfolio sind wir richtig aufgestellt.“

volkswagen-newsroom.com