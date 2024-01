Ladeinfrastruktur: USA geben 623 Mio. Dollar aus CFI-Programm frei

Das Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Program sieht über einen Zeitraum von fünf Jahren Förderungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar vor. Die ersten 700 Millionen Dollar (655 Millionen Euro) für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wurden vergangenen März freigegeben. Nun gibt die Biden-Admistration bekannt, eine zweite Tranche über 623 Millionen US-Dollar auszuschütten – und zwar an 47 Projekte in 22 Bundesstaaten und Puerto Rico. Unter anderem werde der Bau von etwa 7.500 Ladepunkten finanziert, heißt es. Eine vollständige Liste mit allen Fördernehmern ist unter dem Artikel verlinkt.

Das CFI-Programm läuft zusätzlich zu dem fünf Milliarden US-Dollar schweren National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program, für das im Februar 2023 die endgültigen Anforderungen festgelegt worden waren. Die im Rahmen des CFI-Programms aufgebauten Ladestationen müssen laut einer früheren Mitteilung der Federal Highway Administration (FHWA) die gleichen Anforderungen erfüllen.

Während beim NEVI-Programm der Fokus auf Schnellladestationen entlang der Highways liegt, konzentriert sich das neue CFI-Programm auf den Aufbau von Ladestationen und alternativer Betankungsinfrastruktur (Wasserstoff und Gas) in Städten und ländlichen Gebieten, insbesondere in unterversorgten und benachteiligten Gemeinden.

Das Gesamtbudget von 2,5 Milliarden Dollar des CFI-Programms teilt sich zu gleichen Teilen in zwei Hauptbereiche auf: Im „Community Program“ werden Ladesäulen, Wasserstoff-, Propan- oder Erdgas-Tankinfrastruktur in Gemeinden bezuschusst, die auf öffentlichem Grund oder im halböffentlichen Bereich entstehen. Im „Corridor Program“ werden Ladesäulen, Wasserstoff-, Propan- oder Erdgas-Tankinfrastruktur entlang „ausgewiesener Korridore für alternative Kraftstoffe“ gefördert.

Sowohl das CFI als auch das NEVI sind im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturgesetzes von US-Präsident Joe Biden geschaffen worden. Sie seien entscheidend, um „ein komfortables, erschwingliches, zuverlässiges und in Amerika hergestelltes nationales Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufzubauen, das bis 2030 mindestens 500.000 öffentlich zugängliche Ladestationen umfasst und sicherstellt, dass die Elektrofahrzeuge in Amerika mit amerikanischen Arbeitskräften hergestellt werden“, wie die FHWA mitteilt.

highways.dot.gov, fhwa.dot.gov (Vollständige Liste der Empfänger)