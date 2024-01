Angehende Fusion von Nutzfahrzeug-Hersteller Xos und ElectraMeccanica

Bei Xos handelt es sich um einen in den USA aktiven Hersteller elektrischer Lkw, der früher unter dem Namen Thor Trucks agierte. 2022 stellte das in Los Angeles ansässige Unternehmen zwei neue E-Lkw-Modelle namens Xos HDXT und Xos MDXT vor. Zu den Kunden zählt Xos unter anderem FedEx Ground, UPS und Loomis. Seit 2020 seien 600 E-Lkw an Flottenkunden ausgeliefert worden, heißt es. In einer eigenen Mitteilung gibt Xos nun bekannt, eine „endgültige Vereinbarung“ mit ElectraMeccanica über eine Fusion getroffen zu haben.

Gemäß dieses Deals wird Xos alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von ElectraMeccanica erwerben, wobei die Verwaltungsräte beider Unternehmen der geplanten Transaktion bereits einstimmig zugestimmt haben. Dakota Semler, CEO und Chairman von Xos, kommentiert: „Seit sieben Jahren entwickelt und produziert Xos elektrische Nutzfahrzeuge (…). Wir erzielen heute positive Bruttomargen. Wir sind davon überzeugt, dass die Nutzung der Vermögenswerte von ElectraMeccanica die Führungsposition von Xos auf dem Markt für robuste Nutzfahrzeuge stärken und es Xos ermöglichen wird, den Absatz profitabler Fahrzeuge zu steigern.“

Und Susan Docherty, CEO von ElectraMeccanica, äußert: „In meinem letzten Shareholder Update habe ich erklärt, dass nichts höhere Priorität hat, als den richtigen Partner für uns zu finden (…). Heute könnten wir nicht zufriedener sein mit dem vorgeschlagenen Zusammenschluss mit Xos, angesichts seiner klaren Erfolgsbilanz als EV-OEM mit branchenführenden Bruttomargen, seiner bewährten Fähigkeit, anspruchsvolle Großkunden wie FedEx Ground, UPS und Loomis zu bedienen, und seines talentierten, disziplinierten Managementteams“

Zuvor war eine Fusion von ElectraMeccanica mit dem britischen Elektro-Lkw-Hersteller Tevva geplatzt. Die kanadische Firma hatte bereits Anfang 2023 angekündigt, die Produktion seines bislang einzigen Modells, des dreirädrigen Stromers Solo, einzustellen und sich stattdessen auf vierrädrige E-Autos zu konzentrieren. Durch die Fusion mit Xos steigt ElectraMeccanica komplett aus der Produktion von Elektro-Pkw aus.



businesswire.com