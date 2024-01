Rohstoff-Rückverfolgung: Batterie-Joint-Venture ACC setzt auf Circulor

Circulor nutzt Blockchain-Technologie, um Lieferketten für Unternehmen abzubilden. Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund des in der neuen EU-Batterieverordnung künftig vorgesehenen elektronischen Batteriepasses. Der britische Blockchain-Spezialist zählt zu den offiziellen Partnern des Batteriepass-Projekts. „Unsere Partnerschaft mit Circulor ist der Schlüssel zu der Gewissheit, dass unsere Lieferketten so arbeiten, wie sie sollten – nachhaltig und verantwortungsvoll – und dass wir diesen Wert an unsere Kunden weitergeben“, sagt Olivier Talabard, Leiter der Lieferkette bei ACC. Die erste ACC-Fabrik im französischen Billy-Berclau nahe Douvrin wurde bekanntlich im Mai 2023 eröffnet. Die beiden anderen ACC-Fabriken in Kaiserslautern und im italienischen Termoli sollen 2025 bzw. 2026 mit der Produktion von Batteriezellen beginnen.

Die Blockchain-Technologie gilt als probates Mittel zur Schaffung von Transparenz in Lieferketten. Konkret baut sie ein zuverlässiges Datennetzwerk auf und erhöht so die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, da die Informationen über die Herkunft des Materials nicht unbemerkt verändert werden können. Das Problembewusstsein – etwa hinsichtlich der Kobalt-Herkunft – wächst bei Herstellern weltweit. Weitere Kunden von Circulor sind etwa Volvo Cars, BMW und BHP. Laut CEO Douglas Johnson-Poensgen sind zudem weitere Unternehmen aus der gesamten Lieferkette für Elektrofahrezeug-Batteriezellen interessiert.

„Im Moment erleben wir ein Wettrüsten um genügend Rohstoffe, und niemand muss angeben, woher er das Material hat oder wie groß der Kohlenstoff-Fußabdruck ist“, so Johnson-Poensgen. „Sobald wir dieses Licht mit den Vorschriften für den Batteriepass anknipsen, werden die Leute plötzlich anfangen, sich Gedanken über eine verantwortungsvolle Beschaffung zu machen.“



reuters.com