Ruhrbahn bestellt 19 H2-Busse bei Solaris

Es ist der erste Auftrag der Ruhrbahn beim polnischen Hersteller, heißt es in einer Mitteilung. Konkret orderte das ÖPNV-Unternehmen neun Urbino 12 Hydrogen und zehn Urbino 18 Hydrogen. Ein Auftragswert wurde jedoch nicht genannt.

Zu den technischen Daten hält sich Solaris recht bedeckt. Lediglich die 70-kW-Brennstoffzelle in der 12-Meter-Variante als auch die 100-kW-Brennstoffzelle in der 18-Meter-Variante werden genannt. Und weiter: „Alle Modelle werden von zentralen Elektromotoren angetrieben. Die Wasserstoffbusse von Urbino werden außerdem mit Solaris High Power-Batterien ausgestattet sein, die die Brennstoffzelle bei erhöhter Aktivität unterstützen sollen.“

Stattdessen wird vor allem der Auftrag an sich hervorgehoben: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Möglichkeit haben, Essen mit den neuesten Wasserstofffahrzeugen zu beliefern, die nicht nur den Fahrgastkomfort erhöhen, sondern auch eine neue Etappe in der Umgestaltung der Verkehrsindustrie darstellen werden. Ich freue mich, dass die Ruhrbahn sich zu diesem strategischen Schritt für die Transformation der Verkehrswirtschaft entschlossen hat und wir gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft mit Schwerpunkt auf Innovation und Ökologie gestalten können“, so Olivier Michard, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Solaris.

Die Ruhrbahn will bekanntlich ihre Busflotten in Essen und Mülheim bis zum Jahr 2033 komplett auf Wasserstoffbusse umstellen. Bis dahin strebt sie allein für Essen die Beschaffung von 212 H2-Bussen und für Mülheim den Kauf von nochmals 46 Exemplaren an. Im Laufe dieses Jahres dürften somit sicherlich weitere Details zur Umstellung der Busflotte publik werden.

solarisbus.com