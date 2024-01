Northvolt schließt sich der Fair Cobalt Alliance an

Die Fair Cobalt Alliance (FCA) wurde 2020 gegründet und bezeichnet sich selbst als Multi-Stakeholder-NGO, die das Ziel verfolgt, den handwerklichen und kleinen Bergbausektor im Kongo zu stärken, zu professionalisieren und zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt beizutragen. Neben Northvolt sind bereits Tesla und laut der Webseite der NGO zudem unter anderem Freyr, Glencore und LG Energy Solution aktive Mitglieder.

Northvolt teilt mit, man sei zum jetzigen Zeitpunkt „noch nicht bereit, Kobalt aus dem handwerklichen und kleinen Bergbau zu beziehen“, man sei jedoch davon überzeugt, dass die Lösung nicht in der Vermeidung, sondern im Engagement liegt. Northvolt beabsichtigt, durch die Teilnahme an der Fair Cobalt Alliance „seine Stimme und seine Sichtweise zu diesem Thema einzubringen“.

Zum Beitritt von Northvolt äußert sich Botschafter Henric Råsbrant von der schwedischen Botschaft in Kinshasa: „Ich freue mich über die Aufnahme von Northvolt in die Fair Cobalt Alliance, ein entscheidender Schritt in ihrem Engagement für nachhaltige Batterie-Wertschöpfungsketten in der DR Kongo.“ Schwedische Unternehmen seien dafür bekannt, dass sie Pionierarbeit für nachhaltige Lösungen leisten und sich für einen globalen, gerechten und umweltfreundlichen Wandel einsetzen. „Die Demokratische Republik Kongo ist ein Land ist, das sehr reich an Ressourcen ist, die der kongolesischen Bevölkerung zugute kommen sollten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor und Nichtregierungsorganisationen ist der Schlüssel zur Verbesserung der Umsetzung ethischer Bergbaupraktiken in der Region.“

Aus der Northvolt-Unternehmenszentrale heißt es: „Der verantwortungsvolle Weg in die Zukunft für die Batterieindustrie liegt in der Entwicklung der Demokratischen Republik Kongo, so schwierig dies auch sein mag.“ Offene Zusammenarbeit sei ein entscheidendes Instrument bei dieser Arbeit, und Northvolt ermutige seine Partner, Investoren und Kunden, sie zu unterstützen.

