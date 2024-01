SAIC-GM-Wuling präsentiert Batteriepack für Nutzfahrzeuge

Wie „CN EV Post“ berichtet, soll das Batteriepack namens Wuling Red 1 nur 14,8 cm tief ausfallen. Das teilte SAIC-GM-Wuling nach Angaben des Portals auf seinem Weibo-Kanal mit. Dadurch soll es gegenüber herkömmlichen Batterien mehr Platz im Laderaum von Nutzfahrzeugen ermöglichen. Der schnellladefähige und flüssigkeitsgekühlte Akku soll bereits in Serie vom Band laufen und wird zuerst in kommenden Lieferwagen des Joint Ventures zum Einsatz kommen. Über eine Diversifizierung des Fahrzeugportfolios in diese Richtung hatten wir bisher noch nicht berichtet.

Ob SAIC-GM-Wuling die Zellen für das Batteriepack selbst herstellt oder sie von einem Lieferanten bezieht, ist dabei nicht bekannt. Auch zum Akku selbst sind außer der Tiefe nur wenige Parameter publik. So sollen die Zellen nach mehr als 4.000 vollständigen Lade-/Entladezyklen noch mehr als 80 Prozent ihrer Ursprungskapazität bieten. Als Ladezeit nennt „CN EV Post“ 30 Minuten um von 30 auf 80 Prozent SoC zu kommen. Außerdem soll der Pack über ein ausgefeiltes Temperaturkontrollsystem verfügen.

Bei SAIC-GM-Wuling handelt es sich um ein 2002 gegründetes Joint Venture zwischen SAIC, GM und Liuzhou Wuling Automobile mit Hauptsitz in Liuzhou im Südwesten Chinas. Das Unternehmen vertreibt sowohl Verbrenner als auch E-Fahrzeuge. Letztere basieren auf der sogenannten GSEV-Architektur (Global Small Electric Vehicle). Die bekanntesten Modelle sind der Mini EV, der KiWi EV, der Nano EV und der Air EV. Laut einem WeChat-Posting von Anfang der Woche peilt SAIC-GM-Wuling für 2024 den Verkauf von 700.000 reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden an.

