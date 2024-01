Tesla: Kompaktmodell für 25.000€ und Bilanz für 2023 / Apple E-Auto kommt später und mit Lenkrad

1 – Apples Elektroauto kommt später – und mit Lenkrad

Seit vielen Jahren wird darüber spekuliert, dass Apple autonome Elektroautos auf den Markt bringen will. Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple das Projekt ein weiteres Mal verschiebt – von 2026 auf frühestens 2028. Das von Apple entwickelte E-Auto soll laut Bloomberg statt dem Autonomie-Level 4 auch nur das Level 2+ schaffen. Und das ist der Stand vieler heutiger Fahrzeuge, die noch ein Mensch mit Lenkrad und Pedalen kontrolliert. Nur zeitweise kann die Steuerung an die Assistenzsysteme abgegeben werden – der Mensch bleibt aber stets in der Verantwortung.

2 – Tesla-Kompaktauto soll 2025 in Produktion gehen

Tesla will Mitte nächsten Jahres mit der Produktion seines Kompaktmodells für rund 25.000 Dollar beginnen. Laut einem Agenturbericht trägt das Modell den internen Codenamen „Redwood“ und ist ein kompakter Crossover. Als Quelle für diese Nachricht werden bei der Nachrichtenagentur Reuters vier mit der Angelegenheit vertraute Personen genannt. Diesen zufolge soll Tesla den geplanten Produktionsbeginn Mitte 2025 seinen Zulieferern mitgeteilt haben. Gestern Abend dann hat auch Tesla-CEO Elon Musk den Plan bestätigt. Und zwar in der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz, auf die wir gleich näher eingehen werden.

3 – Jahresbilanz: Tesla nimmt für mehr Wachstum einiges an Blessuren in Kauf

Und wir bleiben bei Tesla: Der Konzern hat gestern Abend seine Bilanz für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Darin feiert der Hersteller sein Model Y als weltweit meistverkauftes Auto. Noch nie ist dies mit einem Elektroauto gelungen. Das Model Y machte bei Tesla im vergangenen Jahr Zweidrittel des Gesamtabsatzes aus. Und die Finanzwerte zeigen, wie aus dem Senkrechtstarter ein konstanter Marktakteur geworden ist. Umsatz- und Gewinnsteigerungen um knapp 20 Prozent können sich sehen lassen. Wer genauer in die Bilanzen schaut, findet aber auch Schmerzpunkte.

4 – Nachfolger des Opel Crossland heißt Frontera

Für den Nachfolger des Crossland belebt Opel die Modellbezeichnung Frontera wieder. Unter dem Namen Frontera hatte Opel von 1991 bis 2003 einen Geländewagen verkauft. 2024 wird daraus ein SUV. Allerdings gibt es keine direkte Verwandtschaft zwischen dem Crossland und dem Frontera. Beim Crossland handelt es sich um ein B-Segment-SUV, das im Grunde genommen auf den kleinen Van Meriva gefolgt ist.

5 – Österreich: 400 Ladepunkte bei Discounter Hofer in der Steiermark

An 95 Standorten des Lebensmittel-Discounters Hofer in der Steiermark entstehen bald Ladestationen für Elektroautos. Die Rede ist dabei von über 400 neuen Ladepunkten. In Kooperation mit Energie Steiermark sollen auch HPC-Lader mit bis zu 150 kW Leistung errichtet werden. Alleine für die Ladesäulen an den steirischen Hofer-Standorten investiert die Energie Steiermark nach eigenen Angaben über 9,4 Millionen Euro.