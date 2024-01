Chery und Gotion bauen Batterie-Partnerschaft aus

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech und der chinesische Autobauer Chery vertiefen ihre Partnerschaft. Ihre strategische Zusammenarbeit soll sich nun erstmals auch auf den Nutzfahrzeug-Bereich erstrecken.

Gotion soll seine Akkus, darunter auch Batteriezellen der dritten Generation, für weitere Pkw-Modelle von Chery liefern – sowie erstmals auch für Nutzfahrzeuge wie Busse, Schwerlast-Lkw und Logistikfahrzeuge. Hefei Gotion, eine Tochter von Gotion High-Tech, wird laut einem Medienbericht im Rahmen der Vereinbarung als Hauptlieferant fungieren und aktiv an der Projektentwicklung mitwirken. Die beiden in der chinesischen Provinz Anhui ansässigen Unternehmen arbeiten bereits seit 2012 zusammen und wollen diese Zusammenarbeit auch in den Bereichen Batterieplattformen, Zellkonsistenz, Sicherheit und Big Data vertiefen. Im Fokus der erweiterten Partnerschaft stehen auch Geschäftsmodelle für neue Bereiche wie Elektro-Fähren und stationäre Batteriespeicher. Zudem soll die Kooperation auch auf Länder außerhalb Chinas ausgedehnt werden.

Gotion High-Tech gehört zu den großen Batteriezellherstellern Chinas – und hat unlängst auch den europäischen Markt ins Auge genommen. Im September vergangenen Jahres startete das Unternehmen beispielsweise die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie in Göttingen. Das Unternehmen will auch die Produktion von Batteriespeichern für Wind- und Solarenergiespeicherprojekte ausbauen. Der Hersteller (25,6 Prozent der Anteile gehören Volkswagen) ist auf LFP-Zellen spezialisiert. Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs und hat zahlreiche Batteriefabriken in Betrieb genommen oder deren Bau angekündigt – bisher aber vorrangig in China. Bis 2025 will Gotion auf eine globale Produktionskapazität von 300 GWh kommen.

autonews.gasgoo.com