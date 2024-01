Zwischenbilanz: Solaris meldet 40 Kunden für 700 Wasserstoff-Busse

Der polnische Hersteller bietet seine Wasserstoffbusse in 12 Meter und 18 Meter Länge unter der Bezeichnung Urbino 12 hydrogen und Urbino 18 hydrogen an. Von den 700 inzwischen bei Solaris bestellten H2-Fahrzeugen hat das Unternehmen bis dato knapp 200 Exemplare ausgeliefert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich, wie lange die beiden Modelle schon erhältlich sind: Die aktuelle Generation ihres BZ-Solobusses stellten die Polen im Jahr 2019 vor. Die Markteinführung des BZ-Gelenkbusses Urbino 18 hydrogen erfolgte im September 2022. In den beiden Fahrzeugen kommen leicht unterschiedliche Brennstoffzellen-Systeme zum Einsatz: In der Zwölf-Meter-Version werden Wasserstoff-Brennstoffzellenaggregate mit 70 kW eingebaut, in der längeren Version stehen 100 kW zur Verfügung.

Der bisher größte Einzelauftrag kam übrigens 2023 aus Bologna. Der italienische ÖPNV-Betreiber Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER) orderte im Spätsommer 130 Exemplare des Solaris Urbino 12 hydrogen – 127 sind für den Einsatz im Großraum Bologna und drei für die Stadt Ferrara gedacht. Die ersten 37 der fix bestellten 130 Wasserstoff-Busse sollen im laufenden Jahr ausgeliefert werden, der Rest in den Jahren 2025 und 2026. Der Vertrag sieht zudem eine Option auf 140 weitere H2-Busse vor, die bis 2025 gezogen werden kann.



