Ebusco liefert 14 E-Busse nach Helsingborg

Der ÖPNV-Betreiber bereitet sich derzeit auf die kommende Schnellbuslinie „Helsingborgsexpressen 2“, einer BRT-Linie, vor. Auf dieser Linie sollen auch die nun bestellten 14 E-Busse verkehren. Einen Auftragswert nannten beide Unternehmen jedoch nicht.

Die 18-Meter-Busse sollen sich laut dem ÖPNV-Betreiber und Ebusco vor allem aufgrund der Batteriekapazität von 500 kWh für den geplanten Einsatzzweck eignen. Weitere Details gibt es nicht. Ein Blick in die technischen Daten und die Präsentation geben jedoch nähere Auskunft.

Die Niederländer stellten den Ebusco bereits Ende 2022 vor. Die 18-Meter-Version ist mit demselben E-Antrieb wie die zwölf Meter lange Variante ausgestattet. Sprich einem System, welches aus zwei E-Motoren mit je einer maximalen Leistung von 125 kW und einem Gesamtdrehmoment von maximal 22.000 Nm besteht. Kombiniert werden kann dieser Antrieb mit im Boden integrierten LFP-Batterien in 200-kWh-, 350-kWh- oder 500-kWh-Ausführung. Für die aktuelle Bestellung interessant: Mit den 500 kWh sollen laut der damaligen Unternehmensmitteilung bis zu 700 Kilometer Reichweite möglich sein.

„Für uns bei VR Schweden ist die Investition in umweltfreundliche Busse eine Selbstverständlichkeit“, äußert sich Anders Frykman, Direktor der Busabteilung von VR Sverige. Der Aspekt der Nachhaltigkeit sei jedoch in allen Phasen wichtig, lässt das Unternehmen wissen. VR Sverige konzentriere sich nicht nur auf das Ziel der weiteren Elektrifizierung der Busflotte, sondern auch auf die Gesamtauswirkungen des elektrischen Betriebs. Aus dem Grund stelle der ÖPNV-Betreiber sicher, dass alle Elektrobusse mit 100 Prozent Ökostrom betrieben werden.

Bei VR Sverige handelt es sich um ein schwedisches Verkehrsunternehmen, welches 2022 aus der Übernahme der schwedischen Aktivitäten der DB-Tochter Arriva Sverige durch VR Group Arriva Sverige entstand.

DB Arriva hatte 2018 eine Ausschreibung in Schweden gewonnen, wonach im Juni 2019 der Betrieb von 82 neuen Bussen übernommen werden sollte. Zur Flotte gehörten auch 13 Elektrobusse, die VDL lieferte. Doch auch die Erweiterung der Busflotte um 13 weitere Batterie-elektrische Exemplare, die 2023 in Betrieb genommen werden sollten, wurde seinerzeit angekündigt. Aus den ursprünglich 13 Bussen wurden nun also 14 E-Busse.

