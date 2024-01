Kreis Groß-Gerau bestellt 23 H2-Busse bei Solaris

Es handelt sich um die erste Bestellung des ÖPNV-Betreibers beim polnischen Hersteller. Ein Auftragswert für das Vorhaben, welches vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert wird, wurde jedoch nicht genannt.

„Die LNVG erprobt seit einigen Jahren die Wasserstofftechnologie im ÖPNV“, teilt Solaris mit. Seit 2019 ist bekannt, dass die LNVG ihre Flotte bis zum Jahr 2030 lokal emissionsfrei betreiben will. An diesem Ziel hält die LNVG auch weiterhin fest. In einem ersten Schritt sollten, in Abhängigkeit der Verfügbarkeit entsprechender Fahrzeuge und der notwendigen Förderung, im Jahr 2019 insgesamt 22 solcher Busse bestellt werden, die dann sukzessive ab dem Jahr 2022 zum Einsatz kommen sollten.

Durch „Probleme am Markt und aufgrund der Corona-Krise“ hatte sich jedoch bereits die ursprüngliche Pilotphase mit H2-Bussen für den Zeitraum 2020/2021 verschoben, weshalb erst im September 2021 ein Brennstoffzellen-Bus für diese Pilotphase eingeflottet wurde.

Ob die damals geplante Anschaffung von 22 Exemplaren mit der nun getätigten Bestellung ebenfalls aufgrund einer möglichen Verzögerung zusammenhängt, bleibt offen. Unklar ist auch, ob die geplante H2-Tankstelle am Betriebshof in Groß-Gerau mittlerweile in Betrieb ist, an der die Busse betankt werden sollen.

Fakt ist, dass mit der Bestellung von 23 Bussen aus Groß-Gerau sich der Kreis der Kunden für die H2-Busse von Solaris vergrößert. Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Polen 40 Kunden für 700 Wasserstoff-Busse. Von den 700 inzwischen bei Solaris bestellten H2-Fahrzeugen hat das Unternehmen bis dato knapp 200 Exemplare ausgeliefert.

Der bisher größte Einzelauftrag kam übrigens 2023 aus Bologna. Der italienische ÖPNV-Betreiber Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER) orderte im Spätsommer 130 Exemplare des Solaris Urbino 12 hydrogen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, wie lange die beiden Modelle schon erhältlich sind: Die aktuelle Generation ihres BZ-Solobusses stellten die Polen im Jahr 2019 vor. Die Markteinführung des BZ-Gelenkbusses Urbino 18 hydrogen erfolgte im September 2022. In den beiden Fahrzeugen kommen leicht unterschiedliche Brennstoffzellen-Systeme zum Einsatz: In der Zwölf-Meter-Version werden Wasserstoff-Brennstoffzellenaggregate mit 70 kW eingebaut, in der längeren Version stehen 100 kW zur Verfügung.

