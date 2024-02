Citroën ë-C3 ab 23.300€ bestellbar / Polestar senkt Preise in Deutschland

1 – Polestar 2 wird vorübergehend bis zu 6.500 Euro günstiger

Polestar senkt in Deutschland die Preise für den Polestar 2. Bis Ende März ist die Mittelklasse-Limousine bis zu 6.500 Euro günstiger zu haben. Damit startet das Einstiegsmodell der schwedisch-chinesischen Marke vorübergehend unter 42.000 Euro. Der als „Innovation Boost“ bezeichnete Rabatt wird bis zum 31. März 2024 vom Kaufpreis abgezogen bzw. beim Leasing in die Rate einberechnet. Wer bis zum Stichtag einen Polestar 2 in den einmotorigen Varianten Standard Range und Long Range Single Motor bestellt, erhält einen Nachlass in Höhe von 4.500 Euro.

2 – Tesla baut wohl Batteriefertigung in Nevada aus – mit Hilfe von CATL

Tesla will angeblich seine Batteriezellen-Produktion in Nevada erweitern – mit Ausrüstung des chinesischen Batteriekonzerns CATL. An der Produktion selbst soll CATL aber nicht beteiligt sein – wohl um Kritik an der Beteiligung eines chinesischen Unternehmens an der US-Produktion zu vermeiden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, will Tesla Maschinen von CATL kaufen. Diese sollen in einer Anlage in der Stadt Sparks installiert werden, die 2025 in Betrieb gehen könnte.

3 – Marktstart: Citroën ë-C3 ab 23.300 Euro bestellbar

Citroën hat die Bestellbücher für den ë-C3 geöffnet. Der im Oktober 2023 präsentierte E-Kleinwagen kann ab sofort bei jedem Citroën-Handelspartner zu Preisen ab 23.300 Euro geordert werden. Die Auslieferungen sollen im Frühsommer beginnen. Angesichts des Einstiegspreises sprechen die Franzosen übrigens selbstbewusst von dem – Zitat – „vermutlich wichtigsten Elektroauto des Jahres“ oder dem „ersten bezahlbaren europäischen Elektroauto“. Zwar wird zum Beispiel der Dacia Spring ohne die derzeit laufende Rabattaktion zu einem ähnlichen Basispreis angeboten, der Dacia kommt aber aus China.

4 – Liebherr rückt elektrischen Radlader ins Rampenlicht

Liebherr gibt den Verkaufsstart für seinen ersten Batterie-elektrischen Radlader bekannt. Außerdem stellt der Schweizer Hersteller ein mobiles Energiespeichersystem zur Stromversorgung von Baustellen vor. Der elektrischen Radlader mit der Bezeichnung L 507 E basiert auf dem konventionellen Liebherr-Radlader L 507 Stereo. Der neue Stromer ist bereits bei Liebherr-Vertriebspartnern in mehreren europäischen Ländern erhältlich. Zum E-Antrieb machen die Schweizer kaum Angaben. In der Pressenotiz ist von einem speziellen Hochvolt-Batteriesystem mit einer Laufzeit von bis zu acht Stunden die Rede.

5 – Volvo launcht neuen Stadt-Lkw ausschließlich mit Elektroantrieb

Volvo Trucks bringt einen Low-Entry-Lkw auf Basis seines bekannten FM-Modells heraus – und zwar erstmals mit nur einer Antriebsoption: rein elektrisch. Seine Stärken soll der Elektro-Truck vor allem bei Transportaufgaben in städtischen Bereichen entfalten. Der Verkauf beginnt noch in diesem Quartal. Der neue Volvo FM Low Entry fährt mit 19 bis 32 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht vor. Seinen Beinamen „Low Entry“ trägt der Lkw dank seines abgesenkten und etwas nach vorne verlegten Fahrerhauses.