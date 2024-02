HTM lässt Busdepot in Den Haag von Daimler-Tochter elektrifizieren

HTM Personenvervoer hat für sein Busdepot in Den Haag das gesamte „E-System“ und damit verbunden den Aufbau aller 41 Ladestationen mit insgesamt 122 Ladepunkten, die Bereitstellung des Lademanagements, der Software und des Betriebskonzepts bei Daimler Buses Solutions in Auftrag gegeben. Der Baustart ist nach Angaben der Stuttgarter jetzt erfolgt. Die Inbetriebnahme der Ladeanlage streben die Partner für das dritte Quartal dieses Jahres an.

Als Teil des Gesamtpakets wird Daimler Buses wie berichtet mindestens 95 eCitaro an HTM liefern. Dabei handelt es sich sowohl um Solo- als auch um Gelenkbusse. Bei der Bestellung im Sommer 2023 hieß es, die neuen Elektrobusse sollen ab Mitte 2024 die aktuellen Erdgasbusse von HTM ersetzen.

Für Daimler Buses Solutions ist die Elektrifizierung des Depots in Den Haag eines ihrer ersten Großprojekte. Das Unternehmen wurde im Frühsommer 2023 ins Leben gerufen und fokussiert sich seitdem auf die Konzeption und den Aufbau von Infrastruktur für E-Busse. Anspruch ist dabei, Kunden gemeinsam mit Partnern europaweit die komplette Infrastruktur aus einer Hand zu liefern.

Daimler Buses selbst will im Kernmarkt Europa bis 2039 nur noch lokal CO₂-neutrale Neufahrzeuge vertreiben. Im Stadtbus-Segment soll dies bereits ab dem Jahr 2030 der Fall sein. Der eCitaro als erster Serien-Elektrobus des Herstellers ist seit 2018 auf dem Stadtbus-Markt erhältlich und wurde vergangenes Jahr um eine Variante mit Brennstoffzellen-Range-Extender ergänzt.

