BorgWarner baut Nfz-Batteriesysteme mit BYD-Zellen

Wie es in der Mitteilung von BorgWarner heißt, werde man „der einzige lokalisierte Nicht-OEM-Hersteller sein“, der die Blade-Batterien von BYD bzw. FinDreams für Nfz-Batteriepakete nutzen werde. Die Vertragsdauer beträgt acht Jahre.

Neben dem Bezug der Zellen selbst umfasst die Vereinbarung auch eine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von FinDreams Battery, konkret geht es dabei um das Design und den Herstellungsprozess der Batteriepacks mit den Blade-Batterien. Dabei handelt es sich um prismatische Batteriezellen mit LFP-Zellchemie in einem ungewöhnlich langen Format, womit die Bauform an die namensgebende Klinge erinnern soll.

BorgWarner-CEO Frédéric Lissalde hält die Lithium-Eisenphosphat-Batteriechemie für eine spannende Technologie, die aufgrund ihrer Kostenwettbewerbsfähigkeit weltweit immer mehr an Bedeutung gewinne. „Wir haben eine erhöhte Nachfrage unserer Kunden nach Paketen mit LFP-Zellen festgestellt“, so Lissalde. „Wir glauben, dass FinDreams Battery mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Erfolg bei LFP-Batterien für den Mobilitätssektor in China und Europa das Richtige für BorgWarner in diesem Bereich ist.“

Micheel He, Präsident und CEO von FinDreams Battery, verweist bei der Bedeutung des Deals auch auf die politischen Spannungen zwischen den USA und China. „Getreu der Vision ‚Let people use batteries carefree‘ wird FDB mit BorgWarner zusammenarbeiten, um gemeinsame Anstrengungen für die schnelle Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarktes in Übersee zu unternehmen“, so He.

BorgWarner bietet zahlreiche eMobility-Komponenten an, etwa Inverter mit Siliziumkarbid-Halbleitern oder ganze E-Antriebe. Bei den Batteriepacks für Nutzfahrzeuge hatte das US-Unternehmen 2021 den deutschen Spezialisten Akasol mit Sitz in Darmstadt übernommen. Ob auch Akasol, das seine Zellen traditionell von Samsung SDI bezogen hat, auch in die Montage der Batteriepacks mit den LFP-Zellen von FinDreams involviert ist, wird in der Mitteilung zu dem Deal nicht erwähnt.

borgwarner.com