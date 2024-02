Finnland fördert Kempowers Initiative für ein E-Lkw-Ladeökosystem

Konkret bekommt Kempower für sein „Heavy Electric Traffic Ecosystem“-Programm eine Förderung in Höhe von 10 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. Darüber hinaus stellt Business Finland 20 Millionen Euro zur Finanzierung von Partnerprojekten in Regie des Programms bereit. Als Initiator des Vorhabens sucht Kempower aktuell nach über 60 Akteuren, die sich dem Ökosystem anschließen wollen.

Kempowers Initiative zielt auf die Entwicklung von Ladelösungen für E-Lkw ab – insbesondere für schwere Fernstrecken-Trucks. Daneben nehmen die Finnen auch unterstützenden Software- und Testplattformen für die Ladeinfrastruktur in den Fokus. „Das Programm untersucht auch zukünftige Lademodelle und die Auswirkungen der Ladeinfrastruktur für den Schwerverkehr auf die Stromnetze. Im Rahmen des Heavy Electric Traffic Ecosystem Programms wird Kempower Forschungs- und Entwicklungsprojekte in verschiedenen Bereichen initiieren, darunter Ladetechnologien, digitale Lösungen und Plattformen, Kundenanwendungen und zukünftige Ladelösungen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Laut Tomi Ristimäki, CEO von Kempower, gibt es noch immer einen Mangel an skalierbarer DC-Ladeinfrastruktur für den Schwerverkehr, insbesondere für Langstrecken-Lkw. „Das Wachstum von Elektro-Lkw erfordert eine Ladeinfrastruktur, die den praktischen Anforderungen entspricht. Die Entwicklung des Lade-Ökosystems ist von entscheidender Bedeutung, da die Lkw ständig in Bewegung sein müssen und Elektro-Lkw mit Ladung nicht in der Warteschlange auf das Aufladen warten können.“

Kempower versucht, in dem neuen Markt schnell Fuß zu fassen. Vergangenes Jahr eröffnete das Unternehmen eigens ein Produktentwicklungszentrum mit Schwerpunkt auf Ladelösungen für den Schwerverkehr in Vaasa. Außerdem hob die Firma eine Zusammenarbeit mit der Universität LUT in Lahti aus der Taufe.

Im Oktober 2023 kündigte Kempower dann bereits sein erstes MCS-Produkt für E-Lkw an, das Ladeleistungen von bis zu 1,2 Megawatt bieten soll. Geplanter Auslieferungsbeginn ist das Q1 2024. Nur wenige Tage später wurden die Finnen zudem als einer der Hardware-Lieferanten für Milence ausgewählt, das von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründete Joint Venture zum Aufbau eines Hochleistungs-Ladenetzes für schwere Lkw und Reisebusse in Europa. Kempower wird zunächst seine Satelliten-Ladesysteme mit CCS und 400 kW Leistung zuliefern. Das Konzept sieht betont schlanke Ladesäulen (die sogenannten „Satelliten“) am Stellplatz vor. Die Stromversorgungseinheiten mit dem Großteil der Technik können etwas entfernt aufgestellt werden. Gerade bei der Nachrüstung bestehender (Lkw-)Parkplätze kann dieses Konzept Vorteile bieten.

Milence – oder offiziell Commercial Vehicle Charging Europe BV – plant im Auftrag seiner Anteilseigner Daimler Truck, Traton und der Volvo Group bekanntlich den Aufbau eines europäischen Schnellladenetzes für schwere Nutzfahrzeuge wie Fernverkehr-Lkw und Reisebusse. Erklärtes Ziel ist die Installation von 1.700 solcher Ladepunkte innerhalb von fünf Jahren – also bis Ende 2027.

