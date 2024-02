Rivian verzeichnet Milliarden-Verlust in 2023

Beim Umsatz sieht die Bilanz für 2023 noch recht positiv aus: Rivian verzeichnete hier 4,4 Milliarden Dollar, umgerechnet rund vier Milliarden Euro. In der Bilanz von 2022 stand noch ein betrag von 1,66 Milliarden Dollar, Rivian konnte den Umsatz also um 167 Prozent steigern. Eine solche Umsatzentwicklung war aber zu erwarten, denn auch die Auslieferungen sind in ähnlichem Maß gestiegen: Seit Januar ist bekannt, dass Rivian in 2023 50.122 Fahrzeuge ausgeliefert hat, 2022 waren es noch 20.322 Rivians.

Allerdings hat sich im Gesamtjahr auch der Nettoverlust auf 5,4 Milliarden Dollar (4,98 Milliarden Euro) summiert. Rivian verliert also trotz wachsender Umsätze nach wie vor sehr viel Geld. Wenn man es positiv sehen will: Im Gesamtjahr 2022 verbuchte Rivian einen Nettoverlust von 6,75 Milliarden Dollar, die Verluste sind also zurückgegangen. Und 2022 überstiegen die Verluste den Umsatz noch um das Vierfache, 2023 ist es „nur“ noch der Faktor 1,2. Rivian ist also auf dem Weg der Besserung, es sind aber immer noch Milliardenverluste. Mit den 4,69 Milliarden Dollar Nettoverlust aus 2021 hat Rivian innerhalb von drei Jahren also 16,8 Milliarden Dollar verloren.

Ein Haken: Es ist unklar, wie die Entwicklung 2024 weitergeht. Denn in der Bilanz gibt das Unternehmen eine Produktionsprognose von 57.000 Fahrzeugen an – also exakt auf dem Niveau von 2023 (57.232 Fahrzeuge). Da Rivian seine Antriebsoptionen bei den beiden R1-Modellen mit der Zeit nach unten erweitert hat und am 7. März der kleinere R2 vorgestellt werden soll, werden vermutlich zunehmend günstigere Rivians verkauft. Bei konstanter Produktion könnte der Umsatz somit sogar leicht sinken.

In dem Geschäftsbericht führt Rivian auch einige positive Entwicklungen an. So seien die R1-Modelle die „top selling electric vehicles“ in den Vereinigten Staaten in der Klasse über 70.000 Dollar. Und verglichen mit dem Q4 2022 habe man zum Jahresende 2023 den Brutto-Profit je Fahrzeug um 81.000 Dollar gesteigert. Nimmt man den Nettoverlust als Grundlage, hat Rivian aber auch 2023 mit jedem ausgelieferten Fahrzeug 107.000 Dollar verloren. Der R2 soll hier deutliche Verbesserungen bei der Kosteneffizienz bieten.

„Wir haben im Jahr 2023 trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds große Fortschritte gemacht und freuen uns auf das kommende Jahr. Wir glauben fest an die vollständige Elektrifizierung der Automobilindustrie, sehen aber kurzfristig die schwierigen makroökonomischen Bedingungen“, sagt Rivian-CEO RJ Scaringe. „Wir konzentrieren uns energisch auf die Steigerung der Kosteneffizienz im gesamten Unternehmen, die Erzielung positiver Margen und den Aufbau unserer Go-to-Market-Funktion, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, am 7. März unser Fahrzeug der nächsten Generation, den R2, vorzustellen.“

rivian.com (Mitteilung), rivian.com (Investorenbrief als PDF)