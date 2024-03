Solaris liefert weitere E-Busse nach Warschau

Im Dezember 2023 hatte bereits der Verkehrsbetreiber ZTM bei Solaris zwölf neue E-Gelenkbusse bestellt, die 2024 und 2025 in der polnischen Hauptstadt eintreffen sollen. Insgesamt hat Solaris bereits 152 E-Busse nach Warschau geliefert, was laut dem Hersteller eine der größten Elektrobus-Flotten Europas sei.

In der Mitteilung zur MZA-Bestellung schreibt Solaris nur, dass jeder „der bestellten Busse wird mit einem Elektromotor ausgestattet sein“ wird, „der seine Energie aus fortschrittlichen Solaris High Energy-Batterien bezieht“. Deren Energiegehalt wird aber nicht genannt. Klar ist nur, dass die Fahrzeuge für Warschau sowohl über Nacht im Depot per Kabel geladen werden können als auch entlang der Strecke über Stromabnehmer an Pantografen-Schnellladern.

Anfang März hatte Solaris auf der VDV-Elektrobuskonferenz Mobility Move eine Neuauflage seines 12-Meter-Stadtbusses vorgestellt. Der überarbeitete Urbino 12 hat unter anderem ein neues Antriebsdesign erhalten und benötigt daher keinen Motorturm mehr – das sorgt für mehr Sitzplätze im Innenraum. Zudem sind nun bis zu 600 kWh Energiegehalt beim Batteriesystem möglich, bisher waren es maximal 520 kWh. Damit soll die Reichweite auf über 600 Kilometer steigen. Ob in Warschau bereits diese neue Variante zum Einsatz kommt, erwähnt Solaris nicht.

solarisbus.com