Lilium will US-Standorte von Atlantic Aviation nutzen

Atlantic Aviation betreibt mehr als 30 Flughafenstandorte in den geplanten Startmärkten von Lilium in Florida und Südkalifornien, im Nordosten der USA sowie in Texas. Erst im Januar hatte das Unternehmen angekündigt, an all seinen Standorten Ladeinfrastruktur für elektrische Fluggeräte zu errichten – damals in Kooperation mit VTOL-Startups wie Joby Aviation und Archer.

Mit der Vereinbarung soll erreicht werden, dass die Infrastruktur der beiden Unternehmen kompatibel und bezüglich des Passagiererlebnisses möglichst ähnlich ist. Eine gemeinsame, strategische Planung soll etwa „Flugrouten der Flugzeuge, Lademöglichkeiten, Passagiereinrichtungen, Betriebsprognosen und mehr“ umfassen, so Lilium. Mit diesem „umfassenden Ansatz“ soll sichergestellt werden, dass Betreiber des Lilium Jets „Zugang zu strategischen Punkten innerhalb des Netzwerks von Fluganlagen von Atlantic haben“.

Und auch das Passagiererlebnis soll optimiert werden. Lilium will seinen Lilium Jet an „verschiedene Einzelpersonen und Unternehmen für den Privat-, Premium- und Shuttle-Betrieb“ verkaufen und Aftermarket-Support und -Dienstleistungen anbieten. Dazu muss es aber auch eine gewisse, kompatible Flughafen-Infrastruktur stehen, damit der Lilium Jet für diese Zielgruppen überhaupt attraktiv wird.

„Unsere Partnerschaft mit Atlantic Aviation ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Vision eines nachhaltigen und zugänglichen Hochgeschwindigkeits-Regionalreiseverkehrs“, sagt Sebastien Borel, Chief Commercial Officer von Lilium. „Die umfassende Präsenz von Atlantic in den großen US-Städten und das Fachwissen in der Entwicklung der Bodeninfrastruktur sowie der erstklassige Kundenservice werden von unschätzbarem Wert beim Aufbau eines robusten Netzwerks sein, das den Lilium Jet in den gesamten USA unterstützt.“

„Atlantic Aviation ist bestrebt, mit Lilium, einem Pionier im aufstrebenden eVTOL-Sektor, zusammenzuarbeiten, um die notwendige Infrastruktur für ihren regionalen Flugmobilitätsdienst in den Vereinigten Staaten aufzubauen“, sagt John Redcay, Chief Commercial and Sustainability Officer bei Atlantic. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere feste Überzeugung vom transformativen Potenzial der eVTOL-Technologie bei der Neugestaltung des regionalen Reisens, und wir sind bestrebt, die technologieunabhängige Infrastruktur und Unterstützung bereitzustellen, die erforderlich ist, um diese Vision zu verwirklichen.“

