Logistiker DFDS bestellt 100 weitere E-Lkw bei Volvo

Die erste Order von 100 Volvo FM Electric aus dem Jahr 2021 war der damals größte E-Lkw-Auftrag für die Volvo Group. Kurz vor Weihnachten 2021 hatte DFDS 25 weitere Exemplare nachgeordert und die Gesamtbestellung auf jene 125 Fahrzeuge erhöht. Von diesen Fahrzeugen sind 95 bereits ausgeliefert und in Schweden, Dänemark, Litauen, Belgien und den Niederlanden im Einsatz – die verbleibenden 30 sollen im Laufe des Jahres 2024 ausgeliefert werden.

Danach werden aber weitere E-Lkw des schwedischen Herstellers die Lkw-Flotte des größten Schifffahrts- und Logistikunternehmens in Nordeuropa ergänzen, denn DFDS hat weitere 100 Fahrzeuge bestellt. Dabei handelt es sich um überarbeitete und energieeffizientere Exemplare der Baureihen FH Electric und FM Electric.

Beide Baureihen gehören zu den schweren E-Lkw von Volvo Trucks. Der Volvo FH Electric wurde für den schnellen und komfortablen Transport großer Gütermengen entwickelt, der FM Electric hat ähnliche Aufgaben, ist aber eher für das städtische Umfeld geeignet. Beide teilen sich den gleichen Antriebs-Baukasten: Je nach Einsatz können die Batterien zwischen 180 und 540 kWh groß sein, was in der Spitze für bis zu 300 Kilometer Reichweite sorgen soll. Geladen wird mit bis zu 43 kW AC (9,5 h) oder 250 kW DC (2,5 h).

Die neuen elektrischen Lkw werden in neun europäischen Märkten eingesetzt, darunter die Niederlande, Belgien und Schweden (wo DFDS bereits E-Lkw von Volvo einsetzt) und auch neue Märkte wie Großbritannien und Irland. Ein Teil der Fahrzeuge in Schweden wird von DFDS übrigens auch zum Transport von Waren von und zum Werk von Volvo Trucks in Göteborg eingesetzt.

DFDS verfügt derzeit über die größte Flotte von schweren Elektro-Lkw in Europa und ist auf gutem Weg, sein Ziel zu erreichen, bis 2030 mindestens 25 Prozent der Lkw-Flotte zu elektrifizieren. Mit den bereits eingesetzten 95 E-Lkw wurden die Treibhausgasemissionen bis Ende 2023 um 1.516 Tonnen reduziert.

„Ich bin sehr stolz darauf, unsere enge Partnerschaft mit DFDS fortzusetzen“, erklärt Roger Alm, President Volvo Trucks. „Dieser Auftrag für weitere 100 Volvo Electric ist ein Beweis für das Vertrauen in unser Unternehmen. Die wachsende Anzahl elektrifizierter Lkw bei DFDS verdeutlicht, dass emissionsfreier Transport bereits heute eine realisierbare Lösung darstellt.“

„Wir wollen den Übergang zu nachhaltigerem Straßentransport vorantreiben. Unsere wachsende Flotte von Elektro-Lkw wird nicht nur dazu beitragen, die Klimaauswirkungen unseres eigenen Betriebs zu verringern, sondern auch dazu beitragen, mehr Unternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer Lieferketten zu unterstützen“, sagt Niklas Anderson, Executive Vice President der Logistic Division bei DFDS. „Die 100 neuen elektrischen Lkw unterstreichen unser Engagement, diese Entwicklung weiter voranzutreiben.“

volvotrucks.de