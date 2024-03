UK fördert 955 E-Busse in zweiter ZEBRA-Runde

Als die zweite Förderrunde im September 2023 erstmals angekündigt wurde, war noch von einem Budget von 129 Millionen Pfund die Rede. Tatsächlich vergeben hat die Regierung aber Förderungen von in Summe 143 Millionen Pfund, als umgerechnet 16,3 Millionen Euro mehr als veranschlagt.

Wie aus der jetzt veröffentlichten Liste der erfolgreichen Bieter hervorgeht, werden 40 Millionen Pfund vorrangig für ländliche Gebiete verwendet, um dort die Beschaffung von 318 Fahrzeugen zu finanzieren. Bei der Vorstellung war noch von 25 Millionen Pfund für ländliche Gebiete die Rede – allerdings direkt mit der Option, dieses Budget auf 50 Millionen Pfund zu erhöhen.

Insgesamt gingen von den ÖPNV-Behörden 58 Interessensbekundungen ein, teilweise handelte es sich dabei um gemeinschaftliche Anträge. Als einzige Behörde hat das West Sussex County Council eine Zusage von über zehn Millionen Pfund erhalten, wenn auch mit 10,1 Millionen Pfund nur äußerst knapp. Die Zusage ist allerdings noch an einige Bedingungen geknüpft, die Summe könnte also noch etwas sinken. Weitere Empfänger hoher Fördersummen sind das Plymouth City Council (9,5 Millionen Pfund), West Northamptonshire Council (9,4 Millionen Pfund) und die Liverpool City Region Combined Authority mit ebenfalls 9,4 Millionen Pfund. Die höchste Anzahl an geförderten E-Bussen wird hingegen von der Tees Valley Combined Authority beschafft, hier werden über ZEBRA 2 62 Busse finanziert.

Im Rahmen des Programms fördert das Verkehrsministerium bis zu 75 Prozent der Mehrkosten eines emissionsfreien Busses zu einem konventionellen Diesel-Bus der gleichen Klasse. Die Fahrzeuge müssen jetzt bis zum 31. Januar 2025 bestellt werden. Dabei ist wichtig, dass es emissionsfreie Busse sind – ob Batterie-elektrisch oder mit Brennstoffzelle wird nicht vorgegeben. Die Erfahrungen aus der ersten Runde haben aber gezeigt, dass sich die Mehrheit der Betreiber für die Batterie entscheidet.

Im Rahmen jener ersten Tranche wurden insgesamt 268 Millionen Pfund an 16 Kommunen ausgezahlt, die damit über 1.300 lokal emissionsfreie Busse beschafft haben. Das Förderprogramm hat sich auch deutlich sichtbar in den Neuzulassungen des Jahres 2023 niedergeschlagen.

„Im Rahmen unseres Plans zur Verbesserung des Nahverkehrs im ganzen Land stellen wir weitere 143 Millionen Pfund zur Verfügung, um die Fahrten für Busfahrgäste insbesondere in ländlichen Gebieten zu verbessern, wobei fast tausend brandneue, emissionsfreie Busse auf die Straße gebracht werden sollen“, sagt verkehrsminister Mark Harper. „Diese jüngste Investition in unsere Busflotte kommt zu den 3,5 Milliarden Pfund hinzu, die wir seit 2020 in unser Busnetz investiert haben, um die Buslinien bis 2025 zu schützen und zu verbessern.“

route-one.net (inklusive der vollständigen Liste), gov.uk