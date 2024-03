Renault Trucks eröffnet innovatives Servicezentrum in Lyon

Nach Angaben von Renault Trucks weist das neue Servicezentrum „alle Merkmale einer klassischen Werkstatt der Marke auf, mit dem Unterschied, dass sie im Herzen der Stadt angesiedelt ist“. Die E-Tech-zertifizierte Werkstatt wird „Wartungs- und Reparaturdienste für mittelschwere Elektro-Lkw und leichte Nutzfahrzeuge“ durchführen. Sie gehört zu der Renault-Trucks-Niederlassung Corbas, deren Werkstatt im Fall eines längeren Eingriffs übernehmen kann.

Die Werkstatt wird mit zwei Technikern besetzt sein und auch Wartungs- und Reparaturdienste für Kleuster-Lastenfahrräder anbieten, die Renault Trucks in seinem Werk in Vénissieux zusammenbaut. „Wenn das Fahrzeug einen längeren oder komplizierteren Eingriff erfordert, wird es von der Werkstatt in Corbas übernommen“, so der Nutzfahrzeug-Hersteller. Darüber hinaus werde die „Renault Trucks City“ auch die Vermietung von Fahrzeugen für kurze oder mittlere Zeiträume anbieten.

Das Urban Logistics Hotel (ULH) in Lyon wird als zentraler Logistikknotenpunkt für das Entladen und Sortieren von Waren dienen, bevor diese mit emissionsarmen Fahrzeugen in der Stadt verteilt werden. Es erstreckt sich über 29.000 Quadratmeter und befindet sich im Binnenfrachthafen von Edouard-Herriot, nur wenige Dutzend Meter vom Fluss entfernt.

Renault betont, dass „Renault Trucks City“ ein Pilotprojekt ist. Das Unternehmen prüft die Einführung ähnlicher Projekte in Marseille und Paris. Der Renault-Trucks-Vertriebspartner Bluekens hat kürzlich in den Niederlanden einen Bereich für Lastenfahrräder und Last-Mile-Dienste für Spediteure eröffnet.

