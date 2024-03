Kempower liefert E-Bus-Depotlader nach Bologna

Das erste Busdepot mit Kempower-Ladetechnik in Italien ist zugleich eines der größten Depots des Landes – von dort aus werden 500 Fahrzeuge eingesetzt. Davon sind aber noch nicht alle elektrisch, weshalb am Standort in der Via Ferrarese in Bologna vorerst 20 Ladestationen isntalliert wurden.

Dabei handelt es sich um eine Bottom-Up-Pantografenlösung: Auf einem von Kempower veröffentlichten Bild ist zu sehen, dass sich der Pantografen-Arm auf dem Fahrzeugdach des Busses befindet und zu dem Infrastruktur-seitigen Stromabnehmer hin anhebt. Dort kann mit bis zu 300 kW geladen werden. Zusätzlich gibt es fünf der bekannten Kempower-Satelliten mit je einem Ausgang, an denen kabelgebunden mit bis zu 130 kW geladen werden kann.

Für TPER hat laut dem Technischen Direktor für Infrastruktur, Fabio Monzali, vor allem die Zuverlässigkeit und die modulare Erweiterung der Lade-Anlage für Kempower gesprochen, um die Infrastruktur an die wachsende Elektrobusflotte anzupassen. Bei TPER sind unter anderem E-Busse von VDL in der Flotte. Der Betreiber plant aber auch den großflächigen Einsatz H2-Bussen und hat gemeinsam mit Wolftank ein Joint Venture für Wasserstoff-Tanksysteme gegründet.

„Ich war auf der Suche nach einer absolut zuverlässigen Ladelösung für unsere E-Flotte, um zu verhindern, dass einer unserer E-Busse zu irgendeinem Zeitpunkt wegen Strommangels anhält“, so Monzali. „Die modulare Kempower-Power-Unit und das damit verbundene dynamische Energiemanagement ermöglichen es uns, die Ladung auch im Fehlerfall zu gewährleisten. Ausgefallene Leistungsmodule können für Wartungszwecke sogar aus der Ferne isoliert werden, sodass für den Rest ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet ist. Das ist für uns äußerst wichtig.“

Tommi Liuska, Chief Sales Officer bei Kempower, ergänzt: „Wir sind dankbar für die Gelegenheit, zur Initiative von TPER zur Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region beitragen zu können. Die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs ist für die Gemeinde Bologna ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung ihrer Klimaziele und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit TPER weiter auszubauen, da der Bedarf an zuverlässigen Ladelösungen steigt.“

