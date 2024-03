Coca-Cola Deutschland übernimmt 500. Hyundai Kona Elektro

Kurz nach der Ankündigung, die eigene Flotte umzubauen, hatte Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) einen Deal mit Hyundai geschlossen, der die Übernahme von bis zu 200 Kona Elektro pro Jahr vorsah. Damals wurde noch das Facelift der ersten Kona-Generaation ausgeliefert, bei dem nun übergebeben Exemplar Nummer 500 handelt es sich bereits um die zweite Generation des kompakten E-Crossover.

Von den derzeit insgesamt 1.786 Pkw und Transportern hat CCEP Deutschland bisher 762 Fahrzeuge auf E-Antrieb umgestellt – das sind rund 43 Prozent. Mit den 500 Kona Elektro hat Hyundai somit einen großen Anteil an den E-Fahrzeugen insgesamt und speziell bei den Elektro-Pkw. Die Konas werden als Funktionswagen eingesetzt, unter anderem von Verkaufsberatern oder Großkundenbetreuern.

Eingefädelt wurde der Deal einst vom Hyundai-Autohaus Bobrink-Carstream GmbH in Bremen, einem der 75 Fleet Business Center von Hyundai. Über das Autohaus werden auch die deutschlandweiten Auslieferungen und die Kundenbetreuung organisiert. Außerdem im Boot ist der Fullservice-Leasingspezialist Arval Deutschland GmbH für die maßgeschneiderten Leasingbedingungen dieser speziellen Liefer-Vereinbarung.

Die Übergabe des 500. Exemplars fand in der Hyundai-Europa-Zentrale in Offenbach statt. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit der großen Batterie. In der zweiten Generation ist ein 65,4 kWh großer Akku verbaut, der mit einem 160-kW-Frontmotor kombiniert wird – für bis zu 514 Kilometer WLTP-Reichweite. Das Basismodell hat einen 45,4-kWh-Akku und 115-kW-Antrieb. Unsere ersten Eindrücke zum neuen Kona Elektro finden Sie in dem Fahrbericht.

„Mittlerweile ist eine neue Generation des Hyundai Kona auf dem Markt, und natürlich gibt es auch beim Kona Elektro technische Entwicklungen, die das Fahrzeug im Flotteneinsatz noch interessanter machen. So sind die Motoren und die Akkupakete leistungsstärker geworden, und die Reichweite ist noch einmal spürbar gestiegen – während der Energieverbrauch sich kaum verändert hat“, sagt Tobias Krumnikl, Leiter Gewerbekunden- und Gebrauchtwagenstrategie bei Hyundai Motor Deutschland.

„In den vergangenen Jahren war es unter anderem wegen Corona sehr herausfordernd, unsere Umstellung auf E-Fahrzeuge weiter voranzutreiben. Wir freuen uns daher besonders, mit der Übergabe des 500. Hyundai Kona Elektro einen wichtigen Meilenstein bei der Elektrifizierung unserer Pkw- und Transporter-Flotte zu erreichen“, sagt Ksenija Leverenz, Director Logistics & Customer Service bei CCEP DE. „In diesem Jahr planen wir, einen weiteren großen Schritt zu gehen und besonders viele Fahrzeuge auszutauschen. So wollen wir unser Ziel erreichen, alle Pkw und Transporter bis 2025 auf E-Antrieb umzustellen.“

Die Europa-Tochter Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) – nicht CCEP DE – hat inzwischen auch die Flotten-Umstellung in weiteren Ländern in Angriff genommen, etwa in den Niederlanden. Auch dort kommen E-Autos von Hyundai zum Einsatz, neben dem Kona Elektro auch der Ioniq 5.

