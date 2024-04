Xpeng bringt G6 nach Europa / Renault E-Twingo in Turbo-Entwicklung / Rabatt für Toyota bZ4X

1 – Renault macht Tempo beim E-Twingo

Renault hat mit der Entwicklung des neuen elektrischen Twingo begonnen. Der französische Hersteller will mit seinem neuen Elektro-Kleinwagen unter der Preismarke von 20.000 Euro bleiben und enthüllte im November eine Studie zu dem Modell. Seitdem ist klar: Obwohl der Kompaktstromer zunächst als „Legend“ bezeichnet wurde, handelt es sich um einen elektrischen Twingo mit vielen Design-Elementen der ersten Twingo-Generation aus den 90er Jahren.

2 – Toyota bZ4X erhält Update und wird günstiger

Toyota wertet seinen Stromer bZ4X mit dem neuen Modelljahrgang in mehreren Details auf und senkt gleichzeitig den Preis um zehn Prozent. Bis Ende Juni gewähren die Japaner on top noch einen Elektrobonus in Höhe von 8.000 Euro. Die Einstiegsversion des Elektroautos mit der Bezeichnung „Comfort“ ist dadurch zeitlich befristet schon ab 34.900 Euro erhältlich. Toyotas Mittelklasse-SUV ist hierzulande seit 2022 im Handel.

3 – Xpeng legt in Europa mit dem E-SUV-Coupé G6 nach

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat die Einführung seines dritten Modells in Europa angekündigt. Der in China bereits erhältliche Xpeng G6 soll ab Mai auch in Europa bestellbar und ab dem dritten Quartal verfügbar sein. Bei dem Modell handelt es sich um ein Coupé-artiges SUV. In welchen Ländern Europas das Modell konkret zu haben sein wird, verrät Xpeng derzeit noch nicht. In Deutschland will der Hersteller im kommenden Monat erstmals aktiv werden: Ab Mai sollen Kunden hierzulande die Limousine P7 und das SUV G9 bei Vertragshändlern Probe fahren und bestellen können.

4 – Nur 31.384 neue Elektroautos im März

Der deutsche Markt für Elektroautos kommt auch im März nicht in Fahrt. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im abgelaufenen Monat nur knapp 32.000 Neuzulassungen verzeichnet. Das sind zwar knapp 3.000 E-Autos mehr als im Januar, der Elektro-Anteil an den Gesamt-Neuzulassungen bleibt aber niedriger als im Vorjahr. Gegenüber dem Februar mit rund 27.500 neuen E-Autos bedeutet das März-Ergebnis immerhin einen Zuwachs von rund 14 Prozent. Im Vorjahres-März waren es mit rund 44.000 neuen Elektro-Pkw aber deutlich mehr. Das heißt, dass der Markt für Elektroautos in diesem März um fast 29 Prozent eingebrochen ist.

5 – Letzter Smart Fortwo in Hambach vom Band gelaufen

Die Tage des kleinen Smart Fortwo sind endgültig gezählt: Mercedes-Benz hat nach mehr als 25 Jahren die Produktion des Zweisitzers beendet. Das letzte Exemplar, ein vollelektrisches Fortwo Cabrio, lief Ende März im französischen Hambach vom Band. Bereits Ende 2020 gab Mercedes-Benz bekannt, dass das Smart-Werk in Hambach an Ineos verkauft wird. Der neue Eigentümer produzierte bis zuletzt den Fortwo im Auftrag von Smart weiter.