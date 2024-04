Globus eröffnet ersten Lade-Standort mit Tesla und EnBW

Die Eröffnung der Ladestationen von EnBW und Tesla im Limburg fielen zwar zusammen, vereinbart wurden die Kooperationen aber separat – jene mit der EnBW hatte Globus im Juli 2022 geschlossen (für 800 HPC-Punkte), die mit Tesla bereits im Dezember 2021. Es gibt zwar bereits Tesla Supercharger an Globus-Filialen (etwa in Gensingen), jedoch nicht gemeinsam mit der EnBW. Zu Globus zählen laut dem Unternehmen 51 SB-Warenhäuser, 90 Baumärkte und sechs Elektrofachmärkten in Deutschland.

Gemeinsam mit der EnBW und Tesla will Globus bis Ende 2024 an rund 50 Markthallen Ladeparks eröffnen. „Wir eröffnen damit für viele Kundinnen und Kunden die Chance elektrisch zu fahren, ohne zuhause eine Lademöglichkeit zu haben“, sagt Nils Behrens, Leiter Tanken & Waschen, der das Projekt bei Globus betreut. Im Endausbau wird Globus bis zu 5.000 Ladeplätze anbieten.

Im Falle von Tesla werden die neuen V4 Supercharger aufgebaut, zumindest in Limburg. Die V4 bieten bis zu 250 kW Ladeleistung (also wie der bekannte V3), sind mit ihrem Aufbau samt Bezahl-Terminal und dem längeren Ladekabel jedoch für die Nutzung von Fremdmarken optimiert. Die EnBW hat in Limburg acht Alpitronic Hypercharger HYC300 mit jeweils zwei Ladepunkten installiert, wird aber im weiteren Verlauf auch den neueren HYC400 mit bis zu 400 kW Ladeleistung (oder etwa 2×200 kW) an Globus-Filialen aufstellen. Dabei sollen mindestens zwölf Ladepunkte an einem Standort (also sechs Säulen) errichtet werden.

Bezahlt werden kann über die Apps von EnBW und Tesla oder auch gängige Ladekarten. Globus verspricht zudem für registrierte Nutzer der eigenen „Mein Globus“-App weitere Vorteile, „wie etwa ein Laderabatt analog zum gewohnten ‚GLOBUS Tankeschön‘-Programm“. Diese Vorteile sind aber noch in Planung, also noch nicht umgesetzt.

„Schnelles Laden im Handel macht E-Mobilität für alle einfach“, sagt Jürgen Stein, Chief Innovation & New Business Officer bei der EnBW und verantwortlich für den Bereich E-Mobilität. „Während Kund*innen einkaufen, lädt ihr Auto nebenbei genug Reichweite für die nächsten Tage. Daher ist Globus ein zentraler Partner beim weiteren Ausbau unseres schon heute größten Schnellladenetzes Deutschlands und für das bequeme Laden von E-Autos im Alltag.“ Neben den eigenen „HyperHubs“ setzt die EnBW stark auf Schnellladeparks im Einzelhandel.

„Dank der Zusammenarbeit mit Globus können wir an dutzenden weiteren Standorten Schnellladestationen der neuesten Generation aufstellen. Die Globus Markthallen eignen sich hierfür hervorragend, da das schnelle Aufladen mit einem Einkauf verbunden werden kann“, sagt auch ein Sprecher von Tesla. „Gerade für Kunden ohne eigene Lademöglichkeit im urbanen Raum erweitern wir hier unser Angebot für das komfortable Aufladen. Die Tesla Supercharger stehen sowohl allen Tesla-Fahrern als auch Elektroautobesitzern aller anderer Marken zur Verfügung.“

Quelle: Info per E-Mail (Globus-Mitteilung), enbw.com