Elli launcht Managementlösung zum Laden von Firmenflotten

Das neue Angebot namens „Charging Site Management“ bezeichnet Elli als B2B-Produkt, das aus Hard- und Softwarekomponenten besteht und die Schritte von der Planung bis zum Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur umfasst. Kompatibel ist es Hardware-seitig unter anderem mit den Geräten Elli Flexpole, Elli Charger sowie weiteren Geräten „ausgewählter Partner“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Die Softwarelösungen sollen auf einem einfachen Bedienkonzept („Plug & Play“) fußen und sämtliche Features für den Betrieb von Ladeinfrastruktur inklusive Lastmanagement bieten. Anwender des „Charging Site Management“ können laut Elli somit „jederzeit via Dashboards wichtige Ableitungen für ihren Betrieb treffen, etwa zu Nutzungszeiträumen oder durchschnittlichen Auslastungen“.

Das Angebot kann dabei modular aus mehreren Bausteinen zusammengestellt werden. Heißt: Unternehmen suchen sich den Umfang an Ladelösungen nach ihrem individuellen Bedarf aus. Um sich schneller und besser auf die Anforderungen von Businesskunden einzustellen, hat Elli zudem die Geschäftseinheit Elli Commercial gegründet. Dort sind auch jene Projektmanager und Planer angesiedelt, die B2B-Kunden künftig bei der Konfiguration der Services zur Seite stehen.

„Wir sind sehr stolz, Unternehmen ab sofort ein maßgeschneidertes Ladeprodukt anzubieten, das auf hochmoderne Hardware- und Softwarelösungen setzt“, so Michael Gotthelf, Vice President Elli Commercial. Ladelösungen für Fahrzeugflotten stellten einen bedeutenden Sprung in der nachhaltigen Mobilität dar – „und wir sind bestrebt, Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen Prozess nahtlos zu gestalten“.

Als neuen Kunden nennt Elli in diesem Zuge die Autobahn GmbH des Bundes, die zukünftig Flexpoles für die Elektrifizierung ihrer Unternehmensflotte einsetzen wird. Bei den Geräten handelt es sich um mobile Schnellladestationen mit bis zu 150 kW, die dank eines integrierten Batteriesystems an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, aber den Strom anschließend schnell abgeben können. „Dies ermöglicht es der Autobahn GmbH, ihren Bestand an elektrifizierten Fahrzeugen durch eine hochmoderne Ladelösung effizient mit Energie zu versorgen“, heißt es in der Elli-Mitteilung weiter.

In das Produktangebot von Elli Commercial ist nach Angaben des Unternehmens das Know-how aus dem Lademanagement der Volkswagen-Standorte eingeflossen. In Summe betreibt Elli seit 2020 an 23 Werken und 1.500 Handelsstandorten von Volkswagen über 8.200 Ladepunkte. Aus diesem Grund habe man „ein tiefgreifendes Verständnis für die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen entwickelt, denen Unternehmen und ihre Flotten beim Übergang zur Elektromobilität gegenüberstehen“.

