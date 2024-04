E-Absatz des VW-Konzerns sinkt leicht

Zum Jahresauftakt 2023 konnte der Konzern noch 141.000 E-Autos ausliefern, diese Marke wurde im ersten Quartal 2024 mit 136.400 Elektroautos nicht ganz erreicht. Da gleichzeitig die Gesamtauslieferungen leicht auf 2,1 Millionen Fahrzeuge stiegen, sank der Elektro-Anteil von 6,9 auf 6,5 Prozent. Im vierten Quartal 2023 konnte der Konzern übrigens noch 239.500 BEV absetzen, jetzt über 100.000 Einheiten weniger.

Vor allem in Europa war der Rückgang beim BEV-Absatz mit -24 Prozent groß. VW gibt selbst an, dass starke Zuwächse in China (+91 Prozent) den Rückgang in Europa nicht vollständig ausgleichen konnten. Für das laufende Jahr geben sich die Wolfsburger aber auch für den E-Absatz in Europa optimistisch: „Die BEV-Auftragseingänge in Westeuropa entwickelten sich allerdings von Januar bis März positiv. Es wurden mehr als doppelt so viele rein elektrische Modelle bestellt wie im Vorjahreszeitraum (+154 Prozent), so dass der BEV-Auftragsbestand aktuell bei rund 160.000 Fahrzeugen liegt.“

Dieser Auftragsbestand würde gemessen an dem aktuellen Absatz von 74.400 BEV in Europa im Q1 für rund zwei Quartale reichen. Fakt ist aber, dass der Elektro-Anteil von Volkswagen nach wie vor niedrig ist, denn über alle Antriebsarten hinweg lieferte der Konzern in Europa 906.700 Fahrzeuge aus und lag damit quasi auf Vorjahresniveau.

E-Anteil in den USA höher, E-Absatz aber niedriger

In China wurden 41.000 E-Autos an Kunden übergeben. Das ist mit einem Wachstum von 91 Prozent zwar ein erfreuliches Ergebnis, aber auch dort steht Volkswagen mit einem E-Anteil von 5,9 Prozent nicht gut da.

In den USA ging der Elektroabsatz ebenfalls zurück, die 13.200 E-Autos liegen 16 Prozent unter dem Vorjahr. Da insgesamt in den USA 155.900 Fahrzeuge des Konzerns ausgeliefert wurden, liegt der E-Anteil mit 8,5 Prozent höher als in Europa oder China – dafür ist aber die Gesamtzahl deutlich geringer.

Beim Blick auf die Marken fällt auf, dass etwa Skoda und VW Nutzfahrzeuge spürbar zulegen konnten, Audi mit drei Prozent nur leicht. Bei der Kernmarke ist der Rückgang mit -2,6 Prozent ebenfalls überschaubar, dafür müssen Cupra und Porsche Federn lassen – bei den Zuffenhausenern steht aber die Macan-Premiere kurz zuvor und das Taycan-Facelift fiel mitten in das erste Quartal.

Die weltweit erfolgreichsten vollelektrischen Konzernmodelle im ersten Quartal 2024 waren:

Modelle Stückzahlen Volkswagen ID.4/ID.5 34.600 Einheiten Volkswagen ID.3 26.100 Einheiten Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 22.800 Einheiten Skoda Enyaq (inkl. Coupé) 14.000 Einheiten Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) 9.600 Einheiten Volkswagen ID. Buzz 7.000 Einheiten Cupra Born 6.900 Einheiten

Bei den Modellen verweisen die Wolfsburger auf die anstehenden Premieren von Baureihen wie dem Volkswagen ID.7 Tourer und den ID. Buzz mit langem Radstand, den Cupra Tavascan, den Audi Q6 e-tron und den Porsche Macan Electric.

„Unser breit angelegtes Produktportfolio gibt uns die notwendige Flexibilität, um Nachfrageschwankungen in bestimmten Segmenten – wie aktuell bei vollelektrischen Fahrzeugen – in anderen auszugleichen“, sagt Hildegard Wortmann, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. „Die höheren Auftragseingänge für unsere reinen E-Modelle in Europa stimmen uns zuversichtlich, dass wir in diesem Segment sowohl in unserer Heimatregion als auch weltweit im Gesamtjahr zulegen werden. Mehr als 30 Modelleinführungen über alle Antriebsarten in diesem Jahr werden uns in den kommenden Monaten Rückenwind geben.“

Auslieferungen nach Märkten Q1 2024 Q1 2023 Delta (%) Europa 74.400 98.300 -24,3 USA 13.200 15.700 -16,2 China 41.000 21.500 +91,2 Rest der Welt 7.800 5.600 +40,6 Welt 136.400 141.000 -3,3

Auslieferungen nach Marken Q1 2024 Q1 2023 Delta (%) Markengruppe Core 96.200 97.000 -0,9 Volkswagen Pkw 68.200 70.000 -2,6 Škoda 14.000 12.400 +12,3 SEAT/CUPRA 7.000 9.200 -24,0 VolkswagenNutzfahrzeuge 7.100 5.500 +29,4 Markengruppe Progressive 35.600 34.600 +3,0 Audi 35.600 34.600 +3,0 Bentley – – – Lamborghini – – – Markengruppe

Sport Luxury 4.300 9.200 -52,9 Porsche 4.300 9.200 -52,9 Markengruppe Trucks 300 300 +23,1 MAN 140 150 -10,6 VolkswagenTruck & Bus 80 20 +347,1 Scania 50 70 -36,5 Navistar 60 10 +330,8 Volkswagen Konzern(gesamt) 136.400 141.000 -3,3

volkswagen-group.com