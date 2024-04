Tesla Model Y mit großem Akku / Alfa Romeo E-SUV / Fiat 500 Elektro Preissenkung

1 – Alfa Romeo präsentiert E-SUV Milano Elettrica

Der italienische Automobilhersteller Alfa Romeo hat einen neuen SUV vorgestellt. Dieser heißt Milano und soll auch als vollelektrische Version auf den Markt kommen. Das Modell kommt standardmäßig mit 115 Kilowatt Motorleistung und einem Akku mit 54 Kilowattstunden Speicherkapazität. Die Reichweite nach WLTP-Norm beträgt 410 Kilometer. Die Kombination von Motor und Akku wird im Mutterkonzern Stellantis schon für andere Fahrzeuge genutzt, nämlich beim Opel Astra Electric, dem Peugeot e-308 oder beim Jeep Avenger.

2 – Fiat 500 Elektro soll günstiger werden

Der Stellantis-Konzern will den Fiat 500 Elektro günstiger machen. Dazu soll die Plattform überarbeitet werden. Der Wagen soll dabei eine neue Batterie und einen neuen Motor erhalten. Stellantis will 100 Millionen Euro investieren, um das Potenzial des Fiat 500 Elektro zu steigern. Weiter ist die Rede davon, dass mit der erschwinglicheren Version das Kundenerlebnis verbessert und die Fertigung des Modells erweitert werden soll. Allerdings geizt Stellantis bislang mit Details, wie genau die Modell-Überarbeitung aussieht.

3 – Tesla bringt Model Y mit großer Batterie und Heckantrieb

Das Model Y von Tesla gibt es in Europa jetzt in einer weiteren Variante. Die Ausführung heißt „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ und kommt auf eine WLTP-Reichweite von 600 Kilometern – und damit weiter als alle anderen Varianten des Model Y. Zum Vergleich: Das Basismodell und muss spätestens nach 455 Kilometern wieder an die Ladesäule. Zum Antrieb der neuen Variante macht Tesla wie gewohnt kaum Angaben. Aus einer offenbar geleakten Typzulassung geht eine Leistung von 220 kW mit einem Drehmoment von 350 Newtonmeter hervor.

4 – Elektro-Absatz von Mercedes sinkt zum Jahresauftakt

Gestern hatten wir gemeldet, dass der Absatz an Elektroautos bei BMW im ersten Quartal deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen ist. Beim Erzrivalen Mercedes sieht’s hingegen andersrum aus: Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal nur 47.500 E-Autos abgesetzt. Das sind acht Prozent weniger als zum Jahresauftakt 2023. Hinzu kommen noch 3.000 Elektrofahrzeuge der Sparte Mercedes-Benz Vans. Auch über alle Antriebsarten hinweg konnte Mercedes weniger Fahrzeuge absetzen.

5 – EnBW baut weitere Schnelllade-Hubs in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt

Der Fahrstromanbieter EnBW hat mit dem Bau von zwei neuen Schnellladeparks für Elektroautos begonnen. Einer davon befindet sich an der A2 in Irxleben im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der andere Schnellladepark wird in der Nähe der A61 zwischen Koblenz und Bingen am Rhein errichtet – und zwar konkret an der Autobahn-Ausfahrt Emmelshausen. Dort befindet sich ein Gewerbegebiet, in dem sich die EnBW eine Fläche in der Nähe einer Shell-Tankstelle und direkt neben einer Bäckerei gesichert hat.