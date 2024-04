Bonn bestellt zehn E-Busse bei Daimler Buses

Bereits seit 2021 sind sieben Elektrobusse auf den Bonner Straßen unterwegs. Dabei handelt es sich um vier Ebusco 2.2 mit einer Länge von jeweils zwölf Metern und drei elektrische Gelenkbusse von Solaris. Nun sollen zehn Mercedes-Benz eCitaro die Flotte der Stadtwerke Bonn ergänzen.

Die Wahl fiel auf die Zwölf-Meter-Ausführung mit drei Türen. Je nach Konfiguration kann die Batterie im eCitaro auf eine Kapazität von bis zu 396 kWh kommen, womit bis zu 290 Kilometer möglich sein sollen. Ob sich die Stadtwerke für diese Konfiguration entschieden haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Darin heißt es lediglich, dass die Fahrzeuge alle „Anforderungen an Klimafreundlichkeit, Effizienz, Sicherheit und Reichweite“ erfüllen würden.

Daimler Buses wird jedoch nicht nur die zehn Elektrobusse liefern, sondern auf dem Betriebshof Friesdorf auch die entsprechende Ladeinfrastruktur installieren. Dabei fiel die Wahl auf ein Pantografen-Schnellladesystem, welches „schlüsselfertig“ bis Ende dieses Jahres errichtet wird. Im Fall der Stadtwerke Bonn werden die zehn eCitaro mit einer Ladeschiene ausgestattet, während sich die Pantografen fest am jeweiligen Ladepunkt befinden werden. Dieses System ist optional erhältlich, serienmäßig verfügt der Mercedes eCitaro über einen CCS-Anschluss.

Insgesamt 8,5 Millionen Euro investiert SWB Bus und Bahn in die neuen Busse und die Ladeinfrastruktur. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Anschaffung mit mehr als 3,4 Millionen Euro. „Ich freue mich sehr, dass wir mit den Fördermitteln des Landes das Projekt realisieren können. Auch in Zukunft sind diese Gelder sehr wichtig, um die Elektromobilität weiter auszubauen“, erklärt Anja Wenmakers.

Schon die E-Busse sind in der Anschaffung deutlich teurer als ein Diesel-betriebener Bus. „Ohne Hilfe seitens des Landes, des Bundes und der EU können sich viele Kommunen und Verkehrsunternehmen die Fahrzeuge perspektivisch nicht leisten“, teilt SWB Bahn und Bus mit. Doch die Förderung stockt. Neue Fördermittel für E-Busse und auch für E-Lkw wird es von der Bundesregierung nicht mehr geben. „Um die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030 im Bereich der Mobilität zu erreichen, sind wir auf eine umfassende Unterstützung angewiesen. Bis dahin soll jeder zweite Bus in Deutschland elektrisch fahren – das geht nur mit der entsprechenden Förderung“, so Wenmakers.

Und dennoch beschaffen die Stadtwerke seit diesem Jahr nur noch ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge. Bis 2035 sollen zudem sukzessive alle Diesel-betriebenen Linienbusse ersetzt werden.

bonn.de