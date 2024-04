eMobility Insights #6 – Ist Fastned gekommen, um zu bleiben, Frau Boll?

++ Den Podcast finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und Google. ++



34 Autobahn-Standorte hat Fastned im Deutschlandnetz gewonnen und 92 Regional-Standorte noch dazu. Vor wenigen Tagen haben die Niederländer auch ihre erste „Autobahnraststätte der Zukunft“ eröffnet. Der Ladepark in Belgien bietet neben Schnellstrom auch einen Shop mit Restaurant und Toiletten. „Wir wollen unseren Teil zur Verkehrswende beitragen“, sagt Linda Boll im Gespräch mit electrive-Chefredakteur Peter Schwierz. Und: „Wir haben eine Mission.“ Das erklärte Ziel: Bis 2030 will Fastned 1.000 Standorte in Europa aufbauen.

Doch so sympathisch sich die Niederländer bei ihrer Expansion geben, so knallhart setzen sie auch ihre Interessen durch – etwa mit ihrer Klage gegen die Autobahn GmbH des Bundes. Den HPC-Rollout an den Raststätten von Tank & Rast hat Fastned damit für Jahre ausgebremst – und macht sich in der Zeit selbst so breit wie möglich. Bei einer Ausschreibung „ist ja nicht gesagt, dass wir dann da die Gewinner sind“, versucht Linda Boll den Eindruck zu entkräften, nur auf den eigen Vorteil aus zu sein. Die Klage, die inzwischen beim Europäischen Gerichtshof liegt, solle in erster Linie „eine gewisse Unabhängigkeit“ bringen. „Wir sind sehr an einer schnellen Lösung interessiert“, gelobt die Managerin. Ganz so uneigennützig ist Fastned dann aber doch nicht unterwegs: „Sonst hätten wir das natürlich alles nicht gemacht.“ Fastned will auf die Raststätten!

Bis der Europäische Gerichtshof endlich Klarheit schafft, stehen indes vor allem der schnelle Zubau, die eigenen Prozesse und die Suche nach Personal bei Fastned im Vordergrund. Eine Absage erteilt Linda Boll ihren früheren Kollgen aus der Ölbranche: Eine Ladesäulen-Pflicht an Tankstellen sieht sie nämlich skeptisch. Sie fragt sogar: „Wäre es nicht viel konsequenter, einfach mal so eine Tankstelle komplett abzureißen und dann lieber einen kompletten Ladehub hinzusetzen?“ Die Antwort auf diese Frage gibt die oben erwähnte Autobahn-Raststätte von Fastned in Belgien – inklusive Shop und Gastronomie-Angebot.

Ob das so entstehende HPC-Ladenetz von Fastned ein spannender Übernahme-Kandidat wäre, haben wir neben Linda Boll in diesem Podcast auch den Experten Wulf Schlachter gefragt. Der Chef der Beratungsfirma DXBe Management kann sich durchaus vorstellen, dass Fastned dafür infrage käme. Wie Linda Boll eine mögliche Exit-Strategie einordnet und wie sie mit den Verteilnetzbetreibern in Deutschland kämpft, erfahren Sie im Podcast. Viel Spaß beim Hören!

