Neue E-Autos von Honda / VW und Renault keine Partner? / Solarladen BMW und E.ON

1 – Kooperation von VW und Renault auf der Kippe?

Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass VW gemeinsam mit Renault einen elektrischen Kleinwagen mit einem Zielpreis von unter 20.000 Euro bauen will. Doch diese Pläne sind nun offenbar ins Stocken geraten. Das liegt wahrscheinlich am mächtigen Betriebsrat von Volkswagen, der die Fertigung eines solchen Autos in einem VW-Werk anstatt in einem Renault-Werk fordert. Wie das „Manager Magazin“ schreibt, sei eine der vier Optionen für ein VW-Kleinwagenprojekt bereits „durchverhandelt“ gewesen – gemeint ist die Kooperation mit Renault.

2 – Honda präsentiert neue Elektroauto-Serie für China

Im Vorfeld der Automobilmesse Auto China, die nächste Woche in Peking startet, hat Honda eine neue Serie an Elektroautos für den chinesischen Markt vorgestellt. Die ersten beiden Modelle namens Ye P7 und Ye S7 sollen noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Zudem zeigt Honda auch eine sportliche Konzeptstudie. Der chinesische Buchstabe Ye steht dabei für „glänzend leuchten“. Die ersten Modelle der neuen E-Serie wurden auf der Grundlage einer neu entwickelten Elektroauto-Plattform entworfen und werden in zwei Varianten erhältlich sein.

3 – BMW und E.ON binden E-Autos an heimische Solaranlagen an

BMW und E.ON haben ihre angekündigte Lösung vorgestellt, um BMW- und Mini-Fahrzeuge intelligent und automatisiert in die heimische Photovoltaik-Anlage einzubinden. Das Ganze nennt sich „Connected Home Charging“ und kann direkt über BMW bestellt werden. Damit liegen die Partner jedoch hinter dem Zeitplan, denn eigentlich sollte die Lösung bereits im zweiten Halbjahr 2023 marktreif sein. Doch nun ist es soweit und der Rollout erfolgt in den Pilotmärkten Deutschland, Italien, Österreich, Dänemark, Norwegen und Schweden.

4 – Deutschland verliert Position als europäischer E-Leitmarkt

Das Center of Automotive Management hat seine neue Analyse zu den globalen Markttrends der Elektromobilität vorgestellt. Im ersten Quartal des neuen Jahres wurden demnach in China, Europa und den USA zusammen 1,75 Millionen vollelektrische Autos und rund 1,1 Millionen Plug-in-Hybride neu zugelassen. Dabei kam mehr als jedes zweite Elektroauto in China auf die Straßen. Zwar wird der weltweite Markt für Elektroautos auch weiterhin größer, doch das Wachstum hat sich gegenüber dem Vorjahr verlangsamt.

5 – Jaguar Land Rover zeigt Second-Life-Speicher aus PHEV-Batterien

Jaguar Land Rover bietet zusammen mit dem Energiespeicher-Startup Allye Energy jetzt ein portables Batteriespeichersystem an. Der Clou: Es basiert auf ausgedienten Akkus aus Plug-in-Hybridautos. Das System soll mit Second-Life-Batterien als Pufferspeicher für Schnellladestationen genutzt werden. „Portabel“ bedeutet in diesem Fall, dass die Pufferbatterie auf einem Pkw-Anhänger an den Einsatzort transportiert werden kann. Jaguar Land Rover selbst will ein solches System bei den anstehenden Testfahrten des Range Rover Electric nutzen, der später in diesem Jahr vorgestellt wird.