BMW und E.ON binden E-Autos an heimische PV-Anlage an

Als BMW und E.ON im Mai 2023 ihre strategische Kooperation rund um das intelligente Laden angekündigt hatten, war noch die Rede davon, dass das bereits damals „Connected Home Charging“ genannte Produkt „in der zweiten Jahreshälfte in mehreren europäischen Ländern an den Start gehen“ solle. Jetzt ist es die erste Jahreshälfte 2024 geworden. Die Pilotmärkte sind laut der Mitteilung Deutschland, Italien, Österreich, Dänemark, Norwegen und Schweden.

In diesen Ländern können die BMW-Kunden für alle BEV- und PHEV-Fahrzeuge von BMW und Mini über den Fahrzeug-Konfigurator im Internet das neue Angebot ordern. Kernelement des Angebots sind die BMW / MINI Wallbox Plus als intelligente Ladestation, ein Smart Energy Module mit Backendanbindung als Basis für die Connected Home Charging Services sowie alle Installationsarbeiten und die Inbetriebnahme und Einrichtung durch E.ON, wie BMW mitteilt.

Die Einstellungen selbst, wie das Fahrzeug zum netz- oder solaroptimierten Laden eingebunden werden soll, können die Kunden selbst „intuitiv über die vertraute My BMW App oder MINI App“ vornehmen. So können die Kunden etwa solates Überschussladen nutzen, damit das E-Auto möglichst mit der selbst erzeugen Energie aus der eigenen PV-Anlage geladen wird. Künftig soll das Angebot um weitere Funktionen ergänzt werden. Dazu soll dann auch das kostenoptimierte Laden gehören, „bei dem Kunden von tagesaktuellen Preisentwicklungen am Strommarkt profitieren können, um in bestimmten Zeiten besonders preisgünstig zu laden“. Und mit der Neuen Klasse ab 2025 wird auch bidirektionales Laden möglich.

Später kommen laufende Kosten hinzu

„Durch die digitale und automatisierte Steuerung der Energieflüsse profitieren insbesondere Hausbewohner mit PV-Anlage von niedrigeren Ladekosten. Außerdem erhöhen sie ihren Autarkiegrad, während die optimierte Nutzung grüner Energie zum Klimaschutz beiträgt“, so der Autobauer.

Das „Connected Home Charging“-Package kostet in Deutschland mindestens 1.769 Euro, der Preis kann „je nach Installationsaufwand vor Ort“ steigen. Die Nutzung der intelligenten Funktionen ohne weitere Kosten ist aber zeitlich begrenzt. „Nach dem dritten Nutzungsjahr können die intelligenten Funktionen über den BMW / MINI ConnectedDrive Store verlängert werden“, so BMW. Wie teuer das dann wird, gibt BMW aber noch nicht an.

„Gemeinsam mit E.ON machen wir das Auto zu einem entscheidenden Element des intelligenten Zuhauses, in dessen Mittelpunkt die Elektroautos von BMW und MINI stehen. Das bringt Balance in das private Energie-Ökosystem und somit verringerte Energiekosten für unsere Kundinnen und Kunden sowie eine verbesserte Klimabilanz durch die optimierte Nutzung von grüner Energie“, sagt Dominik Becks, Leiter neue Geschäftsfelder für Energie-Services bei der BMW Group. „Zudem ermöglicht die Kooperation uns zukünftig eine intelligente Integration in den Energiemarkt.“

„Weil grünes Fahren nicht ohne grünes Laden funktioniert, freue ich mich, dass wir gemeinsam mit BMW im ersten Schritt nicht nur Energiemanagement, sondern auch solares Laden für Fahrerinnen und Fahrer von elektrischen BMW und MINIs anbieten“, ergänzt Mathias Wiecher, CCO von E.ON Drive. „So können die E-Mobilisten entscheiden, ob sie bevorzugt mit dem eigenen Solarstrom laden möchten. In Deutschland haben laut unserer Umfrage bereits 67 Prozent der E-Autofahrer mit Eigenheim eine Solaranlage. Entsprechend sind wir überzeugt, dass unsere gemeinsame ‚Connected Home Charging‘-Lösung vielen Menschen einen Mehrwert für noch effizientere Energienutzung bieten kann.“

bmwgroup.com