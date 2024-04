JAC-Marke Yiwei plant E-Auto mit halbfesten Batteriezellen von WeLion

Bei Yiwei handelt es sich um eine 2023 gegründete Marke, die die vorherige Joint-Venture-Marke Sehol von JAC und Volkswagen Anhui abgelöst hat. Bekannt wurde sie hier im Februar durch die Ankündigung, der erste Hersteller zu sein, der Elektro-Kleinwagen mit Natrium-Ionen-Batterie an Bord ausliefert.

Wie „CN EV Post“ nun unter Berufung auf eine offizielle WeLion-Mitteilung berichtet, schickt sich Yiwei unterdessen an, eine weitere innovative Batterie-Technologie zu integrieren. So soll die JAC-Marke mit Semi-Solid-State-Rundzellen im Format 4695 liebäugeln. Dabei holt sie sich WeLion ins Boot, einen 2016 gegründeten Batteriehersteller mit Sitz in Peking, der bisher vor allem durch seine Bande zu Nio bekannt geworden ist: Im Juli 2023 lieferte der chinesische Batteriespezialist seine ersten Semi-Solid-State-Batteriezellen an Nio. Seit diesem Monat baut der OEM nach eigenen Angaben die ersten 150-kWh-Batteriepacks auf Basis dieser Zellen in Serie.

Mit Yiwei wird WeLion nun ein Elektroauto entwickeln, das seinen Strom von zylindrischen Semi-Solid-State-Batteriezellen im Format 4695 bezieht. Dieses Fahrzeug werde auf der zweiten Generation der vollelektrischen DI-Plattform von Yiwei basieren, zitiert „CN EV Post“ aus der offiziellen Erklärung. Bereits 2025 soll die Zusammenarbeit in der Serienproduktion dieses E-Autos münden.

Noch einmal kurz zur Historie der Marke: Yiwei beerbt wie erwähnt die Joint-Venture-Marke Sehol von JAC und Volkswagen Anhui. Bei Volkswagen Anhui handelt es sich bekanntlich um das frühere Joint Venture JAC-Volkswagen. Nachdem die Wolfsburger die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen übernehmen durften, wurde JAC aus dem Namen entfernt und stattdessen der Name der Provinz, in dem sich der Hauptsitz befindet, ergänzt.



cnevpost.com