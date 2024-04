Stadtwerke Konstanz haben die ersten acht E-Gelenkbusse erhalten

„Der Elektroantrieb der Busse hat sich bewährt, er ist im Vergleich zum Dieselbus deutlich effizienter im Energieeinsatz sowie genauso zuverlässig. Es bleibt deshalb unser Ziel, dass der Rote Arnold bis zum Jahr 2035 vollständig elektrisch unterwegs ist“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter bei der Präsentation der acht Gelenkbusse. Der Begriff „Roter Arnold“ bezieht sich dabei auf den Beinamen der Busflotte der Stadt am Bodensee. In diesem Jahr sollen noch acht weitere E-Gelenkbusse an die Stadtwerke Konstanz ausgeliefert werden, sieben weitere folgen im kommenden Jahr. Schon seit 2022 haben die Stadtwerke zudem sechs E-Standardbusse in der Flotte, also ohne Gelenk.

Die 23 neuen E-Gelenkbusse, deren Anschaffung schon 2022 angekündigt worden war, sind vom Typ Mercedes-Benz eCitaro. Sie werden nachts auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke aufgeladen. „Die neue Ladeinfrastruktur haben wir nach und nach aufgebaut“, berichtet Ralph Stöhr, Leiter des Busbetriebs der Stadtwerke. „Pro Einsatztag spart ein Gelenk-Elektrobus etwa 120 Liter Treibstoff. Unsere gesamte E-Bus-Flotte wird damit mehr als 1.500 Tonnen CO2 (Kohlendioxid) im Jahr einsparen.“

Die Ladung mit reinem Ökostrom erlaubt eine Reichweite von rund 300 Kilometer, im Winter dürften es 250 Kilometer sein. Die Busse haben NMC-Akkus (Nickel-Mangan-Kobalt) an Bord. Über einen CCS-Anschluss wird mit einer Leistung von bis zu 150 kW die Antriebsbatterie mit Gleichstrom geladen – laut den Stadtwerken mit reinem Ökostrom. Jeder Bus hat dafür an seinem Stellplatz einen separaten Ladeanschluss. Die Netto-Nachladezeit beträgt, je nach Restkapazität in der Batterie, vier bis sechs Stunden.

Die Gelenkbusse sind für die Beförderung von 127 Fahrgästen zugelassen. Sie bieten 47 Sitzplätze, davon zehn Klappsitze und vier Mutter-Kind-Sitze. Die 18,1 Meter langen eCitaro-Busse haben drei Türen.

Die Beschaffung der Busse kostet insgesamt rund 18,2 Millionen Euro. Für die komplette Ladeinfrastruktur kommen knapp drei Millionen Euro hinzu. Fördergelder kommen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Pro Bus sind es 328.000 Euro, in Summe also etwas über 7,5 Millionen Euro.

Die Stadtwerke Konstanz peilen an, dass die Linienbusse bis zum Jahr 2035 vollständig elektrisch unterwegs sind. Deshalb will das Unternehmen künftig keine Dieselbusse mehr neu anschaffen, sondern nur noch auf Elektro-Busse setzen.

stadtwerke-konstanz.de