De Lijn will 100 E-Busse von Irizar beschaffen

Von den acht Bewerbern reichten nur drei ein Angebot für das Ausschreibungsverfahren über 100 Elektrobusse ein, bei dem Irizar als Gewinner hervorging. Sie sind für den „hochwertigen öffentlichen Nahverkehr“ (HOV) geplant, heißt es. Ein Auftragsvolumen wird jedoch nicht genannt. Auch nicht, bis wann die Fahrzeuge eintreffen sollen.

In den beiden kurz gehaltenen Mitteilungen werden keine Details zu den technischen Daten genannt. Wo und wie die E-Busse geladen werden sollen, bleibt ebenfalls offen. Dafür gibt es umso mehr Details zur Ausstattung der elektrischen Busse: Die E-Busse des spanischen Herstellers für den HOV haben laut dem ÖPNV-Betreiber ein modernes Erscheinungsbild mit einem Innendesign, das noch stärker auf den Komfort der Reisenden ausgerichtet sei als die regulären Elektrobusse. So gebe es nicht nur USB-Ladebuchsen, sondern auch Handy-Halterungen und Leselampen. Ferner soll es auch Sitze mit höherer Rückenlehne geben. Genau wie die anderen E-Busse verfügen die Exemplare von Irizar über eine elektrisch betriebene Rampe für mobil eingeschränkte Personen.

„BRT-Elektrobusse sind eine gute Lösung für das unterentwickelte Schienennetz in Limburg“, lässt Lydia Peeters, Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten, wissen. „Zunächst nehmen wir die Spartacus-Linie 2 von Hasselt nach Maasmechelen in Betrieb. Später werden die Linien von Hasselt nach Maastricht und Pelt folgen.“

„Mit Irizar haben wir einen zusätzlichen Anbieter, der auf dem Markt für Elektrobusse in diesem höheren Segment einen guten Ruf genießt“, so Ann Schoubs, Generaldirektorin von De Lijn. Und weiter: „BRT-Elektrobusse unterscheiden sich von regulären Elektrobussen durch ein stromlinienförmigeres Äußeres und eine hochwertigere Innenausstattung. Die Zeit wird zeigen, ob und wie viele Fahrzeuge wir aus den beiden aktiven Rahmenverträgen für BRT-Elektrobusse erhalten.“ „Wir sind De Lijn sehr dankbar, dass sie Irizar e-mobility ihr Vertrauen schenken. Sie engagieren sich stark für die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs und wir sind stolz darauf, in diesem Prozess an ihrer Seite zu stehen und unsere Erfahrung, Technologie und Stärke einzubringen“, ergänzt Iñigo Etxeberria, Geschäftsführer von Irizar e-mobility.

In den vergangenen Jahren fiel De Lijn immer wieder mit größeren Elektrobus-Bestellungen auf. Wie groß die Ambitionen sind, zeigt auch die Bestellung Ende November letzten Jahres über 1.600 Ladepunkte für E-Busse über einen Zeitraum von acht Jahren. Der Zuschlag ging an zwei Anbieter: ABB und SPIE-Ekoenergetyka. Zuletzt hatte das ÖPNV-Unternehmen im Januar mit einem Rahmenvertrag über bis zu 500 elektrische 12-Meter-Busse von BYD aufhorchen lassen. Eine erste Tranche aus dieser Rahmenvereinbarung von 92 Exemplaren wurde bereits fix bestellt. Die von BYD in Ungarn produzierten E-Busse sollen ab 2025 an De Lijn geliefert werden. Nun folgt mit 100 E-Bussen eine weitere Order.

irizar-emobility.com, delijn.prezly.com (auf Niederländisch)