De Lijn will BYD bis zu 500 Elektrobusse abnehmen

Die von BYD in Ungarn produzierten E-Busse sollen ab 2025 an De Lijn geliefert werden. Der Auftrag über die erste Tranche kommt laut den Niederländern auf ein Investitionsvolumen von über 43 Millionen Euro. „Mit dieser Bestellung verfolgt De Lijn konsequent die Ökologisierung seiner Flotte mit dem Ziel, bis 2035 einen vollständig emissionsfreien öffentlichen Verkehr anzubieten“, äußert Ann Schoubs, Generaldirektorin von De Lijn.

Die 12-Meter-Busse von BYD sollen dem ÖPNV-Betreiber zufolge über eine „kundenfreundliche Ausstattung“ verfügen, etwa über USB-Ladepunkte, eine elektrische Rampe, extrabreite Bildschirme, LED-Beleuchtung und Sitze mit recyceltem Leder. Weitere Details zu den bestellten Exemplaren sind nicht bekannt.

Der Rahmenvertrag mit BYD ist Teil eines Ende März 2022 gestarteten Beschaffungsverfahrens von De Lijn: Das flämische ÖPNV-Unternehmen will demnach bis zu 1.250 Elektrobusse mit Längen zwischen 8,5 und 24 Metern anschaffen.

Für künftige Bestellungen von elektrischen Standardbussen behält sich De Lijn die Option vor, sowohl auf diese neuen Rahmenvereinbarung mit BYD als auch auf einen früheren Rahmenvertrag zurückzugreifen, der 2021 mit Van Hool und VDL geschlossen wurde. 60 fix bei diesen beiden Herstellern georderte 12-Meter-Elektrobusse sind zurzeit in der sukzessiven Inbetriebnahme. 17 weitere Exemplare sind bei VDL bisher nachbestellt worden.

Anfang 2023 hatte De Lijn zudem an Iveco einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 Elektrobussen bis zum Jahr 2030 vergeben. Dieser beinhaltete zunächst eine feste Bestellung von 65 vollelektrischen Gelenkbussen. Inzwischen gibt De Lijn an, bei Iveco 109 E-Busse in der Bestellung zu haben. Außerdem sind sechs E-Midibusse bei dem skandinavischen Anbieter Yes-EU geordert.

Um 2035 einen vollständig emissionsfreien öffentlichen Verkehr anzubieten, will De Lijn nicht nur seine eigene Busflotte elektrifizieren, sondern gibt auch an, “ rund 50 Betriebshöfe umweltfreundlich zu gestalten“.

delijn.prezly.com (auf Niederländisch)