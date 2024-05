60 neue Elektrobusse in New York eingeweiht

Die 60 neuen Linienbusse vom Typ Xcelsior Charge NG haben wie berichtet rund 12 Meter Länge und 525 kWh Batteriekapazität. Sie sollen auf Strecken in Queens, Staten Island und Brooklyn eingesetzt werden. Damit die E-Busse von New Flyer regelmäßig ihre Akkus wieder aufladen können, wurden zudem 17 neue Busladestationen im Grand Avenue Bus Depot in Queens installiert, weitere Ladestationen sollen bald folgen. Die E-Busse werden mit fast 70 Millionen Dollar an Fördermitteln der Federal Transit Administration bezuschusst. Sie unterstützen das Ziel des Climate Leadership and Community Protection Act, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 85 Prozent zu reduzieren, und das Ziel der MTA, bis 2040 eine zu 100 Prozent emissionsfreie Busflotte zu betreiben.

Bei den 525 kWh Batteriekapazität handelt es sich um die größtmögliche Batterie-Konfiguration. Denn laut der Hersteller-Website sind Stromspeicher zwischen 160 und 525 kWh möglich. Die bestellte 40-Fuß-Version bietet 39 Sitzplätze und einen Platz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Daneben soll es das elektrische Antriebssystem ermöglichen, bis zu 90 Prozent der Energie beim Bremsen zurückzugewinnen.

„Diese neuen Elektrobusse werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, dass die New Yorkerinnen und New Yorker sicher und nachhaltig ans Ziel kommen“, sagte Gouverneurin Kathy Hochul. „Emissionsfreie Busse werden zum Markenzeichen unserer Verkehrssysteme und zeigen, wie wichtig der Aufbau gesunder, umweltfreundlicher Städte ist.“

Der Vorsitzende und CEO der MTA, Janno Lieber, sagte: „Jede mit diesen Bussen zurückgelegte Meile ist eine Meile, die mit weniger fossilen Brennstoffen gefahren wird – ein täglicher Sieg für die Nachhaltigkeit. Als größtes öffentliches Bussystem Nordamerikas sind wir führend auf dem Weg in eine grünere Zukunft und revolutionieren den öffentlichen Nahverkehr – ein Elektrobus nach dem anderen.“

Justin E. Driscoll, Präsident und CEO der New York Power Authority, sagte: „Die New York Power Authority und die Metropolitan Transportation Authority machen große Fortschritte beim Aufbau der Infrastruktur, um die Elektrifizierung der größten Busflotte der Nation zu unterstützen. Ein Zustrom von 60 neuen Bussen und eine schnell wachsende Zahl von Ladestationen werden New York City auf einen sicheren Weg zu einem sauberen Verkehrssystem bringen, das bis 2026 emissionsfreie Busse in jedem New Yorker Stadtbezirk haben wird.“

Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA Bild: Marc A. Hermann / MTA

Die Metropolitan Transportation Authority (MTA) arbeitet eng mit der New York Power Authority (NYPA) zusammen, um die für den Betrieb einer emissionsfreien Busflotte erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Die Stromversorgungsbehörde hat vor kurzem die Installation von 17 Pantografen-Schnellladesystemen abgeschlossen. Die Busse werden unter den Ladehauben im Grand Avenue Bus Depot and Central Maintenance Facility in Queens parken. Weitere 46 Ladestationen befinden sich im Bau, und zwar auf dem Herkimer-Parkplatz in East New York in Brooklyn und in der Charleston-Anlage in Staten Island. Diese Ladestationen sollen bis Ende des Jahres fertig gestellt sein. Ein Straßenstromabnehmer für Busse, die zwischen den täglichen Fahrten ihre Batterien aufladen müssen, ist unter der Williamsburg Bridge Plaza in Brooklyn fast fertig.

Die zweite Phase der Arbeiten im Volumen von 188 Millionen Dollar wird 220 zusätzliche Stromabnehmer-Ladesysteme für die Grand Avenue und vier weitere Betriebshöfe in Queens, Manhattan, der Bronx und Brooklyn bringen. Darüber hinaus müssen mehrere Depots in Zusammenarbeit mit Consolidated Edison in der Stromverteilung aufgerüstet werden. Der Vertrag sieht den Einsatz mehrerer Ladegerätehersteller, ein ausgeklügeltes Lademanagementsystem zum Ausgleich der elektrischen Lasten und einen langfristigen Servicevertrag vor.

Nach dieser aktuellen Lieferung von 60 E-Bussen wird die MTA voraussichtlich Ende 2025 die nächste Lieferung von 205 Elektrobussen entgegennehmen, die vor kurzem bei New Flyer bestellt worden waren. Die Behörden verhandeln außerdem über eine Option für weitere 265 Batterie-betriebene Elektrobusse, die ab 2027 auf sechs Betriebshöfen zum Einsatz kommen sollen.

