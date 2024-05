Hino Trucks und Hexagon Purus stellen gemeinsame E-Lkw-Marke Tern vor

Das erste Modell Tern RC8 ist eine Sattelzugmaschine, basiert auf dem 4×2-Fahrgestell der XL-Serie von Hino und ist mit der emissionsfreien Technologie von Hexagon Purus ausgestattet. Der RC8 verfügt über innovative Merkmale, darunter proprietäre Batteriesysteme, Zusatzmodule und Leistungsmodule. Das Fahrzeug nutzt ein in den USA montiertes Hino-Fahrgestell, die Zero-8 e-Antriebsachse von Dana und Batteriezellen, die von Panasonic Energy vorübergehend noch in Japan produziert werden. Ab 2026 will Panasonic die Batteriezellen dann in De Soto im US-Bundesstaat Kansas herstellen, um Zuverlässigkeit, amerikanische Herkunft und erstklassige Leistung zu gewährleisten.

Der Tern RC8 fährt mit einer zu 100 Prozent Batterie-elektrischen Plattform mit einem kurzen Radstand von 165 Zoll (4,2 Meter) vor. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) von 68.000 lbs (30,8 Tonnen). Die Spitzenleistung liegt bei 500 kW, die kontinuierliche Leistung bei 363 kW. Der Truck läuft mit zwei Hexagon Purus Gen3-Batteriepacks mit je 269 kWh in einer 750-Volt-Konfiguration, die in Summe 538 kWh bieten laut Hersteller für die meisten Betriebszyklen eine ausreichend hohe Leistung und Reichweite. Eine Ladeleistung von 241 kW ermöglicht eine 80-prozentige Aufladung in etwas weniger als zwei Stunden.

Die Tern-Lkw werden ausschließlich über Partner des Tern-Händlernetzes erhältlich sein, die die Infrastruktur von Hino Trucks nutzen, um einen umfassenden Support zu gewährleisten. Die Serienproduktion des Tern RC8 ist für Ende 2024 geplant.

Glenn Ellis, Präsident und CEO von Hino Trucks, zeigte sich von der Partnerschaft begeistert: „Unsere Zusammenarbeit mit Hexagon Purus führt eine äußerst zuverlässige 4×2-Sattelzugmaschine der Klasse 8 in den Markt für Elektro-Lkw ein, die eine breite Palette von Anwendungen abdeckt. Wir freuen uns, exklusiver Vertriebspartner für Tern zu sein, mit einem anfänglichen Vertriebsschwerpunkt in Kalifornien, wo die Elektrifizierung von Flotten unabdingbar ist.“

Morten Holum, CEO von Hexagon Purus, hebt die Zweckmäßigkeit und Leistungsfähigkeit des Tern RC8 hervor: „Der Tern RC8 bietet den Komfort, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit, die sich Fahrer und Flotten wünschen, und er wurde speziell als praktisches Fahrzeug für Betreiber entwickelt, die emissionsfreie Lkw in ihre Flotten integrieren.“ Die Einführung der Marke Tern bedeutet einen transformativen Schritt für beide Unternehmen und die kommerzielle Lkw-Branche auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft ohne Kompromisse bei Leistung und Performance.

Beide Unternehmen hatten bereits im März 2023 ihre Partnerschaft bekanntgegeben, die sich nun durch die Vorstellung der Marke Tern und des Modells RC8 konkretisiert hat.

prnewswire.com