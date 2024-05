ADS-TEC Energy wird Service-Partner für Porsche-Schnelllader

Die Anfänge der Partnerschaft der beiden schwäbischen Unternehmen gehen auf das Jahr 2017 zurück. ADS-TEC Energy nutzt die von Porsche Engineering entwickelten HPC bis heute für seine „ChargeBox“ – also eine Pufferbatterie, die mit Wechselstrom aus dem Netz langsam geladen wird und die gespeicherte Energie schnell über die Porsche-Ladesäule an die angeschlossenen Fahrzeuge abgeben kann. Damit werden Schnelllade-Stationen auch an Orten ohne ausreichend belastbaren (Mittelspannungs-)Anschluss und ohne eigene Trafostation möglich.

Die Service-Leistungen aus der neuen Kooperation bietet ADS-TEC Energy mit eigenen Strukturen und Personal vor Ort sowohl für Europa als auch für Nordamerika. Etwa 500 Porsche-Handelspartner in Europa, den USA und Kanada nutzen bereits die ChargeBox, um Elektroautos an ihren Standorten zu laden. „Die Handelspartner von Porsche bieten das bequeme Schnellladen an der ChargeBox auch zunehmend ihren Kunden an“, so ADS-TEC Energy in der Mitteilung.

„Die Intensivierung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Porsche hin zur umfassenden internationalen Servicepartnerschaft in Europa und Nordamerika ist für uns ein sehr wertvoller Vertrauensbeweis“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Die langfristige Kooperation bietet große Vorteile auf beiden Seiten: Insbesondere jedoch die dauerhaft zuverlässige Hochleistungsperformance jedes einzelnen Schnellladesystems. Hohe Ladeleistungen und Verfügbarkeiten begeistern Fahrer von Elektrofahrzeugen, fördern die Akzeptanz beim Wandel der Antriebswelt und machen die Elektromobilität nachhaltig attraktiv.“

