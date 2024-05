BYD zeigt elektrischen Doppeldecker-Bus / VW verschiebt US-Premiere / Zeekr Kombi

#1 – VW verschiebt US-Premiere des ID.7

Volkswagen hat die Markteinführung seiner Elektro-Limousine ID.7 in den USA und Kanada auf unbestimmte Zeit verschoben. Volkswagen of America begründet die Entscheidung mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld. Und lässt dabei offen, wann der ID.7 tatsächlich in die USA kommt. Der Schritt erfolge, „da sich die Markt dynamik weiter verändert“, wie der Hersteller in einer knapp gehaltenen Mitteilung schreibt. „Volkswagen ist bestrebt, marktorientierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig auf seine Kunden zu hören“, heißt es in dem Schreiben weiter.

#2 – Zeekr soll an elektrischem Kombi arbeiten

Der chinesische Autohersteller Zeekr will offenbar eine Kombi-Variante seiner elektrischen Limousine 007 auf den Markt bringen. Die neue Variante soll mehr Platz für Passagiere und Gepäck bieten. Ein Launch-Termin ist allerdings noch nicht publik. Der Wagen könnte aber 007 Touring heißen. Laut chinesischen Medien weist der Kombi ein sehr ähnliches Design wie das Basismodell auf. Die optischen Unterschiede werden allen voran hinter der B-Säule sichtbar. Denn dank einer längeren und flacheren Dachlinie soll der Zeekr 007 Touring einen großen Laderaum hinter den Sitzen bieten. Da bisher aber noch keine Testfahrzeuge auf den Straßen gesichtet wurden, befindet sich der Zeekr 007 Touring vermutlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

#3 – Renault-Chef bestätigt Aus der Gespräche mit VW

Renault-Chef Luca de Meo hat jetzt bestätigt, was vor einigen Tagen bereits durchgesickert ist: VW und Renault haben ihre Gespräche über eine mögliche Kooperation bei elektrischen Kleinwagen beendet. Und Luca de Meo macht deutlich, dass das Aus der Gespräche nicht an Renault liegt: „Ich wollte zeigen, dass die eu ropäische Industrie als Team zusammenarbeiten kann. Daher denke ich, dass dies eine verpasste Chance ist, aber es könnte noch andere geben“, erklärte de Meo gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Damit ist klar, dass der Renault-Chef die Partnerschaft gerne realisiert hätte.

#4 – BYD enthüllt elektrischen Doppeldecker-Bus

Der chinesische Autohersteller BYD hat einen neuen elektrischen Doppeldecker-Bus für den britischen Markt enthüllt. Der BD11 soll nicht nur über ein Fahrgestell der neuesten Generation verfügen – sondern beherbergt auch die hauseigene Blade-Batterie von BYD. Das Unternehmen hebt damit Synergien zwischen seinem Pkw- und dem Busgeschäft. Enthüllt hat BYD den BD11 dort, wo er auch das größte Interesse hervorrufen soll: in der britischen Hauptstadt London. Der chinesische Hersteller gibt an, dass der knapp 11 Meter lange Bus speziell für den öffentlichen Nahverkehr in Großbritannien konzipiert worden sei.

#5 – Podcast-Tipp: Batterie der Zukunft – Alles nur geklebt?

Und zum Abschluss haben wir heute einen Podcast-Tipp für Sie: Gestern ist die siebte Ausgabe von „eMobility Insights“ erschienen. Darin geht es um die Batterie der Zukunft und welche Rolle Klebestreifen darin spie len. Der Spezialist Tesa ist den meisten Menschen vor allem für seine durchsichtigen Klebestreifen bekannt. Mit ihnen packt man Geschenke ein oder hängt Poster auf. Vor allem Männern wird ein erhöhter Bedarf nachgesagt. Doch das Privatkundengeschäft ist für Tesa längst nicht so wichtig und groß wie das mit Industriekunden: Von den 1,7 Milliarden Euro Jahresumsatz kommen satte 80 Prozent aus dem Industriebereich.