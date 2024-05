Daimler Truck und Proterra bauen Partnerschaft in Nordamerika aus

In der recht kurzen Ankündigung erwähnt DTNA lediglich, dass die Proterra-Batterien „in den Vereinigten Staaten entwickelt und hergestellt“ werden, was für eine Reihe von Subventionen in US-Bundesstaaten unerlässlich ist. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2018 zusammen, als sie ankündigten, gemeinsam einen elektrischen Schulbus zu entwickeln – den Saf-T-Liner C2 Jouley.

Laut der aktuellen Pressemitteilung wurden „1.000 elektrische Schulbusse von Thomas Built Buses und FCCC MT50e Fahrzeuge für die letzte Meile an Schulbezirke und Flottenbetreiber in ganz Nordamerika ausgeliefert.“ Alle diese Fahrzeuge werden mit Batterien von Proterra betrieben.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Daimler Truck North America zu erneuern, um elektrische Schulbusse und Last-Mile-Lieferfahrzeuge mit Proterra-Batterietechnologie zu betreiben“, sagte Chris Bailey, amtierender CEO von Proterra. „Während wir unsere Mission im Jahr 2024 auffrischen, sind Partnerschaften der Schlüssel, um den Übergang zur Elektrifizierung voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie Daimler Truck North America auszubauen, um Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen mit unserer hochwertigen Batterietechnologie zu elektrifizieren.“

Im Februar wurde das Batteriegeschäft von Proterra offiziell für 210 Millionen Dollar von der Volvo-Gruppe übernommen. Der Hersteller übernimmt damit das Entwicklungszentrum für Batteriemodule und -packs von Proterra in Kalifornien und ein Batteriemontagewerk in South Carolina. Proterra hatte im August 2023 in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt.

„Wir freuen uns, die langjährige und bewährte Partnerschaft mit Proterra fortzusetzen und begrüßen die neue Eigentümerschaft durch die Volvo Group“, sagte Kevin Bangston, Präsident und CEO von Thomas Built Buses und FCCC. „Seit der Einführung unseres vollelektrischen Saf-T-Liner C2 Jouley haben unsere Kunden großen Erfolg mit der Integration ihrer Batterielösung in die Elektrofahrzeuge von Thomas Built und FCCC. Dieser Erfolg setzt sich mit dem Überschreiten weiterer Meilensteine fort, darunter mehr als 1.000 ausgelieferte Jouleys und fast 4 Millionen gefahrene EV-Meilen.“

northamerica.daimlertruck.com